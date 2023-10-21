السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رهبنة 16 راهبة في 4 أديرة بيد البابا تواضروس

البابا تواضروس
البابا تواضروس

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك، اليوم السبت، صلوات رهبنة 16 من طالبات الرهبنة بأربعة من أديرة الراهبات القبطية بمصر وأستراليا.

تقسيم الراهبات الـ 16 الجديدات

والراهبات الـ 16 الجديدات منهن خمس لدير السيدة العذراء بحارة زويلة والنوبارية، وراهبة لدير رئيس الملائكة ميخائيل بملبورن بأستراليا، وخمس راهبات لدير العذارى الحكيمات بطريق الإسماعيلية، وخمس لدير الشهيد مار جرجس والقديسة سفرنيكي بطريق العلمين.

شارك في صلوات الرهبنة والقداس الذي تلاها، ستة من أحبار الكنيسة، ورئيسات أديرة الراهبات وبعض من راهبات الأديرة الأربعة.

تأتي رهبنة الراهبات الجديدات في إطار التعمير الرهباني لهذه الأديرة، حيث أن ثلاثة من الأديرة الأربعة تم الاعتراف بها من قبل المجمع المقدس في جلسته الماضية، التي عقدها يوم 2 يونيو الماضي.

وكان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، الأم مارينا المشرفة على دير السيدة العذراء، ومار يوحنا الحبيب للراهبات بأوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية وبرفقتها إحدى راهبات الدير، قدمت الأم الراهبة تقريرًا لقداسة البابا عن أحوال الدير وتدبير العمل الرهباني به.

 لقاء مع كهنة كنائس قطاع وسط القاهرة 

 كما التقى قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة كهنة كنائس قطاع وسط القاهرة وأسرهم، برفقة الأنبا رافائيل الأسقف العام للقطاع.

يأتي هذا اللقاء في إطار متابعة قداسة البابا للعمل الخدمي في القطاعات الرعوية بالقاهرة.

وقدم نيافة الأنبا رافائيل الشكر في بداية اللقاء، لقداسة البابا لحرصه على لقاء الكهنة، ومتابعة أحوال خدمتهم، والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم.

وعرض نيافته للعمل الخدمي المقدم للآباء الكهنة والمتمثل في ثلاثة مؤتمرات سنوية تنظم لهم، إلى جانب الاجتماع الشهري لهم، ورحب بهم قداسة البابا وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة، وأجاب على أسئلتهم التي وجهوها لقداسته عقب انتهاء الكلمة.

وفي الختام وزع عليهم قداسة البابا هدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

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