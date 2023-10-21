نرفض التصعيد الإسرائيلى على غزة بشكل قاطع.. كلمة سلطنة عمان بقمة القاهرة للسلام

أكد شهاب بن طارق آل سعيد، نائب رئيس وزراء سلطنة عمان أن بلاده ترفض التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل قاطع.

وقال نائب رئيس الوزراء العماني - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لقمة القاهرة للسلام 2023 المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة - " يشرفني ان انقل لكم تحيات السلطان العماني هيثم بن طارق وتمنياته الصادقة لكم بالتوفيق لهذه القمة الهامة".

أزمة خطيرة تشهدها المنطقة

وأضاف " نحن نلتقي اليوم في ظل أزمة خطيرة تشهدها المنطقة يتساقط ضحايها يوما بعد يوم بآلاف الأطفال والمدنيين الأبرياء فضلا عن تدمير المساكن والمنشآت والبنية الأساسية المرتبطة بخطوط المياه والكهرباء والوقود والإمدادات الطبية ".

وأكد أن سلطنة عمان ترفض هذا التصعيد العسكري الاسرائيلي على قطاع غزة وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وقف هذه الحرب والعودة إلى منطق العقل والسلم في تحقيق غايتنا المنشودة نحو تحقيق السلام العادل والشامل بالاستناد إلى القانون الدولي.

وقال شهاب بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء العماني " لقد حرصت حكومتنا على دعم الجهود الإقليمية والدولية والعمل على وقف نزيف الدماء بصورة فورية وحماية المدنيين والعمل على ضمان وصول المساعدات الانسانية والاغاثة الطبية العاجلة للمتضررين في قطاع غزة ".

وأضاف "أننا بحاجة الآن إلى التطبيق الفوري لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والشروع في تطبيق قرارات الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية.. إذ لا يمكن ان نتصور ان يعم السلام والاستقرار دون منح الشعب الفلسطيني حقه باقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة".

وأعرب في ختام كلمته عن الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية على مبادرتها للدعوة لهذه القمة لمعالجة الأزمة الحرجة التي تمر بها المنطقة، معربا عن تقديرهم لحسن الاستقبال مجددين الامل برسالة السلام وبأن العدالة هي حق مشروع لكافة الأطراف والبشرية جمعاء.