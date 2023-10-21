السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أحمد أبوالغيط: هناك ضرورة للتوصل الفورى لوقف إطلاق النار فى غزة

أحمد أبوالغيط
أحمد أبوالغيط

 قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، إن هناك ضرورة بالتوصل الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار ووضع حد للقصف الوحشي ضد أهالي قطاع غزة.

وأكد أبوالغيط - في كلمته خلال قمة القاهرة للسلام - أن هناك ضرورة أيضا لفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية بالكامل مع تأمين استمرار امتداد الماء والغذاء والدواء والطاقة.

وأوضح أن استمرار هذا الوضع يأتي في إطار المخالفة الصريحة للقانون الدولي من قبل إسرائيل، مشيرا إلى أن الجامعة العربية ترفض كافة أنواع الاستهداف ضد المدنيين دون تمييز.

رويترز: قمة القاهرة للسلام أدانت القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

واستنكر الأمين العام، التصريحات التي تصف البعض بالبربرية وشعوبا أخرى بالتحضر، محذرا من الانجراف لصراع ديني يلحق كارثة ممتدة بالبشرية.

وطالب أبوالغيط، كافة الأطراف غير المعنية بالصراع بأن تتحمل المسؤولية وضبط النفس وألا تفتح الطريق لتوسعة المواجهة وتفادي حرب إقليمية.

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أبوالغيط: نرفض جميع أنواع الاستهداف والعنف ضد المدنيين دون تمييز

وختم أبوالغيط كلمته بالتشديد على ضرورة التوصل إلى اتفاق عاجل على أفق واضح ومحدد لتسوية سياسية شاملة تفضي بإقامة  دولة فلسطينية مستقلة يعيش فيها أهلها في أمن، مؤكدا أن تلك التسوية ستجنب الأجيال القادمة في فلسطين وإسرائيل العنف.

 رئيس الوزراء اليوناني: العقاب الجماعي في قطاع غزة أمر محظور

كما أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسو تاكيس، اليوم السبت، أن العقاب الجماعي في قطاع غزة أمر محظور، داعيا إسرائيل إلى مراعاة القانون الدولي. 

وأعلن ميتسوتاكيس - في كلمته خلال افتتاح قمة القاهرة للسلام، بمشاركة عربية ودولية واسعة - دعمه مقترحات الرئيس السيسي لتحقيق السلام في المنطقة ككل لحماية الحياة البشرية، معربا عن شكره للرئيس السيسي على عقد مؤتمر القاهرة الدولي للسلام، وتناول الأزمة في منطقة الشرق الأوسط. 

وقال رئيس الوزراء اليوناني إن "مصر والأردن عليهما عبء ثقيل تجاه القضية الفلسطينية، وهما يتصرفان بكل شجاعة وكل جهد، ويرفضان بشكل قاطع التهجير القسري للشعب الفلسطيني". 

وجدد رئيس الوزراء اليوناني رفضه الأعمال الإرهابية في قطاع غزة بصورها كافة، معربا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا والمصابين في القطاع.

وأكد موقف اليونان الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددا على أن العقاب الجماعي أمر محظور ويحظره قانون الحرب، مضيفا أنه "علينا أن نوقف بحر الدم وقتل المدنيين ووقف التبعات السلبية للحرب"، داعيا إلى "إطلاق سراح الرهائن وفق جهود الصليب الأحمر وتقديم المساعدات الإنسانية بلا توقف". 

وأضاف أن "ما فعلته جماعة حماس تسبب في الكثير من المعاناة للفلسطينيين وهم يدفعون ثمن ما فعلته، وفي الوقت ذاته أرحب بفتح ممرات إنسانية من مصر إلى غزة لنقل المساعدات اللازمة للمدنيين". 

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