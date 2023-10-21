أبوالغيط: نرفض جميع أنواع الاستهداف والعنف ضد المدنيين دون تمييز

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إننا الآن أمام تصعيد حاد للحرب الإسرائيلية المسعورة على قطاع غزة.

وأضاف أبوالغيط، خلال كلمته بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة القاهرة للسلام بمشاركة دولية واسعة: "نظرًا لخطورة الوضع الإنساني في غزة الصامدة، فينبغي على المجتمع الدولي العمل على مسارين بالتوازي، وهما التوصل إلى وفق فوري لإطلاق النار، ووضع حد للقصف الوحشي الإسرائيلي ضد أهالي قطاع غزة من المدنيين، وثانيًا فتح ممر آمن على نحو عاجل لإيصال المساعدات الإنسانية للسكان في قطاع غزة بالكامل، مع تأمين استقرار الغذاء والدواء والمياه والطاقة إلى أهل القطاع".

وأوضح أن استمرار الوضع الحالي في قطاع غزة، هو عبارة عن مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني من جانب إسرائيل بكونها القوة القائمة بالاحتلال.

وأكد أن الجامعة العربية ترفض كل أنواع الاستهداف والعنف ضد المدنيين دون تمييز، علمًا بأنه ليس هناك مدنيون ذو درجة أعلى وآخرون بدرجة أدنى، فكل المدنيين متساوون، والنفس البشرية لها قدسيتها.

واستنكر تصريحات وصفت البعض بالبربرية وشعوبًا أخرى بالتحضر، معقبًا: لدينا خشية من صراع ديني يلحق كارثة ممتدة بالبشرية.