السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تابع.. مواعيد عمل الشهر العقاري 2023 في مصر بالتفصيل

مصلحة الشهر العقاري
مصلحة الشهر العقاري

ننشر مواعيد عمل الشهر العقاري 2023 في مصر بالتفصيل، حيث يهتم المواطنون بالبحث عنه لتوثيق ملكياتهم وعقود شرائهم.

خدمات الشهر العقاري 2023  

وعلى صعيد متصل، يستطيع أي مواطن استخراج العديد من الأوراق المهمة والتي منها استخراج توكيل رسمي عام قضايا، وتوكيل رسمي عام بنوك، وتوكيل عام مخصص، وإقرار بشطب دعوى، وإقرار تصحيح محرر موثق، وإقرار رسمي، خدمات توثيق العقارات، وتوكيل إدارة سيارة، وتوكيل بيع سيارة، وعقد بيع سيارة وغيرها من العديد من الخدمات للمواطنين.

مواعيد عمل الشهر العقاري 2023 في مصر بالتفصيل

ومن هذا الجانب، يعمل الشهر العقاري كل أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة بسبب العطلة الأسبوعية وايضا في الإجازات الرسمية، وذلك فى تمام الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2م، ثم من الساعة 2 والنصف مساءًا حتى 9م.

مواعيد عمل الشهر العقاري

وفي نفس السياق، يستطيع أي مواطن فتح “بوابة مصر الرقيمة” لإنهاء المعاملات الخاصة بالشهر العقاري.
ويمكنك استخراج أي مستند من خلال بوابة مصر الرقمية عبر الاجراءات الآتية: 
-1: ادخل على منصة نصر الرقمية 
-2: اختار خدمات المواطنين 
-3: حدد قطاع الخدمة المطلوبة
-4: اكتب جميع البيانات المطلوبة
- 5: حمل الاوراق المطلوبه
-6: انقر على زر الحفظ.

أماكن فروع الشهر العقاري 2023

الجدير بالذكر أنه يوجد عدد كبير من فروع الشهر العقاري، بمحافظات مصر، حيث يتواجد “اثني عشر” فرع توثيق موزعة على 7 محافظات، وهي القاهرة، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط، والبحيرة، كما يوجد 44 فرعا فى 20 محافظة هى: القاهرة، الجيزة، أسوان، سيوط،  الفيوم، سوهاج، البحر الأحمر، الأقصر، السويس، الغربية، المنوفية، بور سعيد، الشرقية، البحيرة، القليوبية، الإسكندرية، الدقهلية، الوادي الجديد، المنيا، بني سويف، كما يتواجد 9 فروع توثيق في فروع الشركة المصرية للاتصالات فى 5 محافظات القاهرة، الغربية، الإسكندرية، الأقصر،  أسوان، كما يوجد 17 فرع توثيق موزعة على 11 محافظة، وهي الإسكندرية - الدقهلية - دمياط - الغربية - بني سويف - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - محافظة “البحر الأحمر”.

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