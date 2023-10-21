السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

المفتى: لا بد من ضغط دولى على الاحتلال لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة

د. شوقى علام
د. شوقى علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن وصول المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة أمر بالغ الأهمية وذو أولوية قصوى؛ للحد من معاناتهم التي يعيشون فيها منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على القطاع.

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وشدد المفتي على أن دخول 20 شاحنة فقط من المساعدات صباح اليوم إلى قطاع غزة ليس كافيًا أبدًا؛ نظرًا لتردي الأوضاع هناك وحاجتهم إلى مزيد من المساعدات، خاصة الطبية منها، وما وصل من مساعدات محدود جدًّا لا يلبي الاحتياجات الأساسية لهم.

وجدد مفتي الجمهورية نداءه إلى المجتمع والمنظمات الدولية أن تبذل مزيدًا من الضغط على الكيان الإسرائيلي المحتل؛ للسماح بدخول مزيد من شاحنات المساعدات الإنسانية التي لا تزال تنتظر في معبر رفح المصري للدخول إلى قطاع غزة؛ حفاظًا على أرواح الأبرياء، وتخفيفًا على الأطفال الذين يفتقدون أبسط مقومات الحياة.

الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية هيئات الإفتاء في العالم الاعتداءات الإسرائيلية 20 شاحنة فقط

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