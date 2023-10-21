السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الخارجية السعودى: الأحداث المأساوية الجارية فى فلسطين تحتم علينا التحرك العاجل

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي

وجّه وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية، على الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق والتشاور الإقليمي والدولي تجاه ما نشهده من تطورات خطيرة في قطاع غزة.

ونقل "بن فرحان"، خلال كلمته في افتتاح قمة القاهرة للسلام 2023، اليوم السبت: تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما نجاح أعمال هذه القمة.

ونوه وزير الخارجية السعودي بأن الأحداث المأساوية الجارية في فلسطين تحتم علينا التحرك العاجل لوضع حد فوري للعملية العسكرية، وتوفير الحماية للمدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى امتثالًا للقوانين والأعراف الدولية، ومبادئنا الإنسانية المشتركة، وإيجاد حل سلمي لهذه الأزمة لخروج المنطقة من دوامة العنف المتكرر، والتأسيس لسلام عادل وشامل ومستدام.

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