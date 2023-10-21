السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة.. لقاءات متنوعة وفعاليات للتوعية ضد الإدمان

قصور الثقافة
قصور الثقافة

تحفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع بمجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم السبت 21 أكتوبر وحتى الخميس المقبل 26 أكتوبر، ضمن البرنامج المقام برعاية وزارة الثقافة.

فعاليات "قصور الثقافة"

من أبرز تلك الفعاليات انطلاق أسبوع جديد من مشروع "أهل مصر" الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية، تحت شعار "يهمنا الإنسان" بقصر ثقافة بورسعيد، يوم 25 أكتوبر الحالي، ويتضمن عددا من الورش الفنية والأدبية والفعاليات المتنوعة والزيارات التثقيفية لأشهر معالم المدينة الباسلة، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى الثاني من نوڤمبر المقبل.

ويشهد هذا الأسبوع استمرار مشاركة هيئة قصور الثقافة بأحدث إصداراتها في فعاليات الدورة التاسعة لمعرض زايد للكتاب، وتتواصل الاحتفالات بالمحافظات بمناسبة باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، إلى جانب استمرار الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء واليوم العالمي للمُعلم.

وتحتفي قصور الثقافة بالذكرى الخمسين لوفاة عميد الأدب العربي طه حسين، وذكرى وفاة المخرج شادي عبد السلام من خلال عدة فعاليات تقام بالمدارس، وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وتشهد محافظة الفيوم أسبوعا ثقافيا بعنوان "أثر المخدرات على النشء" بالتعاون مع مديرية الصحة ومركز مكافحة وعلاج الإدمان، يستمر حتى 29 أكتوبر، بينما يتجدد اللقاء الأسبوعي مع برنامج ترسيخ قيم المواطنة لتحقيق العدالة الثقافية فى القرى الأكثر احتياجا بمحافظة المنيا.

أنشطة السينما والمسرح 

وفيما يتعلق بأنشطة السينما والمسرح، يعرض قصر السينما بجاردن سيتي، مجموعة من أفلام السينما العالمية، يعقبها ندوات بحضور نخبة من النقاد والمتخصصين، وتتوالى عروض مسرحية "المغامرة " على مسرح السامر بالعجوزة، وذلك في أسبوعها الأخير. 

ويحفل هذا الأسبوع بمواقع قصور الثقافة بالمحافظات بمجموعة من الفعاليات الأدبية، والأمسيات الشعرية، والورش من أهمها إعداد ممثل مسرحي، تعليم أساسيات الخط العربي، الموسيقى، البرمجة، الخياطة، والتصوير الفوتوغرافي، هذا إلى جانب اللقاءات التي تتناول موضوعات تناقش قضايا الساعة ومنها محاربة الإرهاب، الحفاظ على الأمن المائي، تمكين المرأة، الذكاء الاصطناعي والهوية، وتوفير الطاقة، وغيرها.

مشروع أهل مصر ل طه حسين الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة معرض زايد للكتاب

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