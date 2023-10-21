رابط موقع وزارة الداخلية لحج القرعة 2024.. الأسعار وموعد التقديم

مع بدء قبول طلبات التقدم لأداء فريضة الحج بعام 1445 هـ /2024 م، حرص المواطنين على معرفة رابط موقع وزارة الداخلية للحج والأسعار عبر المحرك "جوجل"، حيث ستبدأ وزارة الداخلية بتلقي الطلبات بداية من اليوم السبت، إلى يوم الاثنين 6 نوفمبر المقبل، وسيتم استقبال الطلبات، في جميع مراكز وأقسام الشرطة في كل مديريات الأمن.

رابط موقع وزارة الداخلية لحج القرعة 2024

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير تفاصيل حج القرعة التي قد أعلنتها وزارة الداخلية في جميع مراكز وأقسام الشرطة بجميع مديريات الأمن، أو تكون من خلال الموقع الإلكتروني بالإدارة العامة للشئون الإدارية ببوابة وزارة الداخلية من خلال شبكة الإنترنت، أو عبر الاتصال بالخدمة الصوتية وهى المخصصة لذلك.

موقع وزارة الداخلية بوابة الحج المصرية

وسيتم التقديم لـ حج القرعة بدء من يوم السبت القادم الموافق 21/10/2023 إلى يوم الإثنين 6/11/2023 وتكون من خلال إحدى الطرق التالية:

التقديم يكون من خلال مراكز وأقسام الشرطة في كافة مديريات الأمن بدون التقيد بمحل الإقامة.

من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (من هنا) على بوابة وزارة الداخلية من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

عن طريق الاتصال من خلال الخدمة الصوتية على رقم (27983000 – 02)، وذلك وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية، وبحالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب، وذلك سيكون خلال المواعيد المقررة لقبول كافة طلبات الحج على مستوى الجمهورية وسوف يتم إجراء القرعة من خلال الحصة المخصصة للمحافظة تاني يتبع لها محل إقامة «مقدم الطلب» الوارد في بطاقة الرقم القومى الخاصة به.

وحسب بيان الداخلية فإنه سوف يتم إجراء قرعة علنية وذلك يكون من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، وذلك سوف يكون لكافة المتقدمين بمديريات الأمن، وسيتم تنظيمه بناء على جدول زمني سوف يتم الإعلان عنه من خلال الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

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أسعار حج القرعة 2023

وأضاف باسل السيسى، عضو غرفة شركات السياحة، خلال تصريحات صحفية أدلى بها أن سعر برامج الحج لهذا العام سيختلف عن الموسم السابق، وسوف تزداد بنحو ٥% إلى ١٠%؛ وذلك نتيجة التضخم.

وكانت تكاليف الحج العام الماضي مبلغ وقيمته (148500 مائة وثمانمائة وأربعون ألف وخمسمائة جنيه فقط) ، وذلك إضافة إلى مبلغ تذكرة السفر بالطائرة وهى حوالي (27000 سبعة وعشرون ألف جنيه فقط) وتكون بإجمالى مبلغ وقيمته (175500 مائة وخمسة وسبعون ألف وخمسمائة جنيه فقط) وذلك لكل فائز على حدا.

الموعد الرسمي للتقديم في حج القرعة 2023 وشروط القبول (6 فئات ممنوعة من السفر)

وستسدد تكاليف طلب الحج الورقي في المراكز والأقسام، أما يكون بالنسبة للطلب الإلكترونى أو المكالمات الصوتية فإنه سيتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج عبر طرق السداد الآلية المتعددة وهي (بطاقة الإئتمان- جهات التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها) وأن لا يعتبر الطلب مقبولًا إلا عقب سداد قيمته المالية.