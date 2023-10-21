بالتزامن مع انعقادها.. كيف تفاعل رواد السوشيال مع "قمة مصر الدولية للسلام 2023"؟

انطلقت، منذ قليل، “قمة مصر الدولية للسلام” في العاصمة الإدارية وتهدف إلى البحث عن مستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة خفض التصعيد فى قطاع غزة.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وعبر تطبيق “إكس” تويتر سابقًا، لدعم “قمة مصر الدولية للسلام” للوقوف بجانب شعب غزة، وذلك بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع على نحو مستدام كأولوية قصوى في ضوء الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.

بالتزامن مع انعقادها.. تفاعل رواد السوشيال مديا حول قمة مصر للسلام لدعم غزة

بالتزامن مع انعقادها.. تفاعل رواد السوشيال مديا حول قمة مصر للسلام لدعم غزة

وعلق أحد رواد السوشيال ميديا: "هنغرد في عشق مصر‬⁩ لحظة وصول الرئيس ⁧‫السيسي‬⁩ مقر انعقاد ⁧‫قمة القاهرة للسلام‬⁩ فى العاصمة الإدارية الجديدة اللي قالوا عليها فنكوش.. الرئيس ⁧‫السيسي‬⁩ القائد الأعلى للقوات المسلحة وصل المقر على موسيقى طبول الحرب اللي كانت شغالة وقت حفل تخرج الكلية الحربية.. القمة دي بمثابة فرصة أخيرة للدول المشاركة فيها إما أن يصحّحوا المسار أو خلاص ‏وده كان حسب تويتة نزلتها وزارة الخارجية".

بالتزامن مع انعقادها.. تفاعل رواد السوشيال مديا حول قمة مصر للسلام لدعم غزة

وعلق أخر: "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في المقدمة".

بالتزامن مع انعقادها.. تفاعل رواد السوشيال مديا حول قمة مصر للسلام لدعم غزة