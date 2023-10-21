السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حقوق النواب: مشاركة قادة العالم فى قمة القاهرة للسلام تعكس دور مصر الريادى فى المنطقة

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصرى، إن الاستجابة الواسعة من قادة وزعماء دول العالم للمشاركة فى قمة " القاهرة للسلام" المنعقدة اليوم بالعاصمة الإدارية، تعكس دور مصر الريادي إقليميًا ودوليًا، لتحقيق الاستقرار والسلام فى منطقة الشرق الأوسط، ودعم القضية الفلسطينية، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

دور مصر الفاعل والمؤثر في المنطقة 

وأضافت سلامة، في تصريحات لها اليوم، أن مشاركة الدول الأعضاء فى مجلس الأمن، والدول الفاعلة فى المحيطين الإقليمى والدولى، والمنظمات الأممية، تعكس الثقة الكبيرة من جانب قادة تلك الدول لدور مصر الفاعل والمؤثر، لتحقيق التهدئة وخفض التصعيد العسكرى بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى، حتى لا تمتد دائرة الصراع إلى دول إقليمية أخرى.

موقفها الثابت للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى

وأوضحت النائبة أمل سلامة أن مصر على مدار تاريخها تدعم القضية الفلسطينية، وستظل على موقفها الثابت والراسخ للحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفقًا للقرارات والمواثيق الدولية، التي أقرتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

برلماني: دخول المساعدات إلى غزة نجاح كبير للدبلوماسية المصرية


جهود السيسي في احتواء الأزمة 

وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبذل جهودًا كبيرة، ويجرى اتصالات مكثفة مع قادة الدول الفاعلة والمؤثرة في المشهد السياسي، لوقف العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وتوصيل المساعدات الإنسانية للمواطنين الأبرياء الذين يتعرضون لسياسة العقاب الجماعى.

وشددت النائبة أمل سلامة على أن المحكمة الجنائية الدولية تجرم استخدام سياسة التجويع ومنع المياه والكهرباء والدواء، التى يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطينى، والتى تمتد إلى حرب الإبادة الجماعية، والقتل العشوائي والممنهج للأطفال والنساء والشيوخ، واستهداف المستشفيات والكنائس والمساجد، ومحطات المياه والكهرباء، وتفجير المنازل.

رسالة المصريين لدول العالم

وأوضحت أن احتشاد ملايين المصريين فى الشوارع والميادين يمثل رسالة لدول العالم، باصطفاف الشعب المصري خلف القيادة السياسية، ورفض مخطط التهجير القسرى لأهالى غزة، وتصفية القضية الفلسطينية، وتأكيد على أن المساس بأمن مصر القومى خط أحمر.

النائبة أمل سلامة لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب حزب الحرية المصري قمة ” القاهرة للسلام” خرب غزة

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