السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" بأسوان

فعاليات
فعاليات

انطلقت فعاليات المعسكر الأول ضمن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" والتي ينفذها المجلس القومى للمرأة في أسوان، وتحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وتم تنفيذ المعسكر بمدرسة السيدة نفيسة الإعدادية بمركز كوم أمبو بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، ووحدات تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم، ومستهدف ٢٠٠ طالبة بالمدرسة. 

من جهتها، أوضحت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان بأنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان يتم تنوع الأماكن بمختلف المراكز والمدن لتحقيق أقصى استفادة لمواطني المحافظة من المبادرات والمعسكرات المختلفة. 

فعاليات المعسكر 

ولفتت إلى أن المعسكر يتضمن تنظيم  دوائر حكي للفتيات، وتعليمهن مجموعة من  الحرف اليدوية البسيطة والرسم بالصلصال ورسم جدارية لدوى على جدران  المدرسة، بالإضافة إلى تقديم فقرات فنية وعقد نادي مشاهدة وحوار للأجيال للطالبات وأسرهم وفتح المناقشات المجتمعيه بينهم. 

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" تهدف إلى تحفيز الفتيات على التعبير عن أرائهن وأمالهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.

تمكين الفتيات مبادرة دوى تنمية الأسرة المصرية المجلس القومي للمرأة المعسكر الأول

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