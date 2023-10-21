رئيس حزب الاتحاد: دخول المساعدات إلى أهالى غزة يؤكد فرض مصر إرادتها

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن دخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح لأهالي غزة، يؤكد أن مصر فرضت إرادتها، كما أنه انعكاس لقدرة الدولة وقوتها، في إجبار إسرائيل وأمريكا والدول الغربية، التي رضخت للضغوط المصرية التي قامت بها على مدار الأيام السابقة، ومنذ اندلاع الحرب التي يشنها الاحتلال على القطاع الأعزل.

دخول المساعدات إلى قطاع غزة

وأضاف "صقر" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ أن دخول المساعدات والشاحنات إلى قطاع غزة انتصار عظيم لإرادة وإصرار مصر وتتويج لجهود ضخمة للدبلوماسية من مصر لدعم الأشقاء ونصرة القضية الفلسطينية.

وأوضح رئيس حزب الاتحاد، أن فتح المعبر، قبيل انطلاقة قمة القاهرة للسلام، انتصار عظيم وتتويج للجهود الدبلوماسية المصرية لدعم الأشقاء في فلسطين.

وأشار رضا صقر إلى أن هناك ملايين من أهالي غزة الذي يقعون تحت وطأة القصف والحصار الإسرائيلي، ينتظرون تلك المساعدات، في ظل عدم وجود وقود أو مياه أو كهرباء.

وأعرب رضا صقر عن تطلعه لأن تكون تلك أولى خطوات حل القضية الفلسطينية ووقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبدأ صباح اليوم السبت دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، إلى قطاع غزة المحاصر عبر معبر رفح البري.

ودخلت قوافل مساعدات إنسانية للهلال الأحمر المصري إلى قطاع غزة المحاصر، لتخفيف المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون جراء القصف الإسرائيلي العنيف على مدار الأسبوعين الماضيين، ولتخفيف الأعباء عن أهالي غزة نتيجة الانتهاكات التي مارسها الكيان الصهيوني الغاشم.