السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حزب الاتحاد: دخول المساعدات إلى أهالى غزة يؤكد فرض مصر إرادتها

رضا صقر
رضا صقر

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن دخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح لأهالي غزة، يؤكد أن مصر فرضت إرادتها، كما أنه انعكاس لقدرة الدولة وقوتها، في إجبار إسرائيل وأمريكا والدول الغربية، التي رضخت للضغوط المصرية التي قامت بها على مدار الأيام السابقة، ومنذ اندلاع الحرب التي يشنها الاحتلال على القطاع الأعزل.

txt

آراب نيوز: قمة القاهرة للسلام تهدف لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

txt

لاستقبال المساعدات.. "القاهرة الإخبارية" تنقل لقطات حية لاصطفاف الشاحنات الفلسطينية في غزة

دخول المساعدات إلى قطاع غزة

وأضاف "صقر" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ أن دخول المساعدات والشاحنات إلى قطاع غزة انتصار عظيم لإرادة وإصرار مصر وتتويج لجهود ضخمة للدبلوماسية من مصر لدعم الأشقاء ونصرة القضية الفلسطينية.

وأوضح رئيس حزب الاتحاد، أن فتح المعبر، قبيل انطلاقة قمة القاهرة للسلام، انتصار عظيم وتتويج للجهود الدبلوماسية المصرية لدعم الأشقاء في فلسطين.

وأشار رضا صقر إلى أن  هناك ملايين من أهالي غزة الذي يقعون تحت وطأة القصف والحصار الإسرائيلي، ينتظرون تلك المساعدات، في ظل عدم وجود وقود أو مياه أو كهرباء.

وأعرب رضا صقر عن تطلعه لأن تكون تلك أولى خطوات حل القضية الفلسطينية ووقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. 

وبدأ صباح اليوم السبت دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، إلى قطاع غزة المحاصر عبر معبر رفح البري.

ودخلت قوافل مساعدات إنسانية للهلال الأحمر المصري إلى قطاع غزة المحاصر، لتخفيف المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون جراء القصف الإسرائيلي العنيف على مدار الأسبوعين الماضيين، ولتخفيف الأعباء عن أهالي غزة نتيجة الانتهاكات التي مارسها الكيان الصهيوني الغاشم.

حزب الاتحاد المساعدات الإنسانية معبر رفح غزة مصر إسرائيل

مواد متعلقة

"حماة الوطن" يندد بأكاذيب الإعلام الغربى بغلق مصر معبر رفح

بالدم بالروح غزة مش هتروح.. أعضاء مستقبل وطن يشاركون فى مظاهرات حاشدة تأييدًا للرئيس السيسى

بالروح والدم نفديك يا فلسطين.. الآلاف يحتشدون أمام نصب الجندى المجهول استجابة لدعوة الحوار الوطنى

برلماني يطالب بمحاسبة إسرائيل على الإبادة الجماعية للفلسطينيين

إشادة بجهود الدولة المصرية فى إدخال المساعدات إلى غزة

اليوم.. المصريون يحتشدون أمام نصب الجندى المجهول استجابة لدعوة أمناء الحوار الوطنى

برلماني: نؤكد دعمنا الكامل لموقف الرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القومي المصري

حزب المؤتمر: نساند قرارات الرئيس السيسي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

أردوغان يصل مصر لحضور قمة القاهرة للسلام 2023

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

القادة والزعماء يتوافدون إلى مقر انعقاد قمة القاهرة للسلام

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

لحظة تسلم إسرائيل رهينتين أمريكيتين من غزة (صورة)

أول صورة لهما.. كواليس استقبال إسرائيل رهينتين أمريكيتين بعد إطلاق سراحهما من غزة