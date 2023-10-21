آراب نيوز: قمة القاهرة للسلام تهدف لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

قالت صحيفة “آراب نيوز” الناطقة بالإنجليزية، إن قمة القاهرة للسلام التي تستضيفها مصر اليوم السبت، تهدف لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإيجاد سبل لحماية المدنيين، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

تفاصيل قمة القاهرة للسلام

وأوضحت “آراب نيوز” أنه من المقرر أن تستضيف مصر قمة دولية لبحث التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وفي بيان سابق، قالت الرئاسة إن القمة تهدف إلى الدفع من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة بعد القصف الإسرائيلي المتواصل الذي أسفر عن مقتل حوالي 4000 فلسطيني وإصابة أكثر من 13000 آخرين.

وقالت الصحيفة إن قمة القاهرة للسلام والتي ستجمع قادة دوليين وإقليميين، ستبحث سبل حماية المدنيين من أعمال العنف المستمرة والتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عقد قمة القاهرة للسلام بينما ظلت قوافل المساعدات عالقة عند معبر رفح الحدودي وتم التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل للسماح بدخول 20 شاحنة من المساعدات يوميا مع نفاد الإمدادات الطبية والغذائية من غزة، مما تسبب في أزمة إنسانية أكثر تعقيدا.

ومن المتوقع أن يحضر القادة الإقليميون على رأسهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

حضور دولى لقمة القاهرة للسلام

وتشمل قائمة الحضور الدوليين لقمة القاهرة للسلام رئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ووزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، ووزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا ووزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي.