إليسا تؤجل ألبومها الجديد تضامنًا مع الشعب الفلسطينى

قررت النجمة إليسا تأجيل طرح ألبومها الغنائي الجديد حتى إشعار آخر، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يعيش ويلات الحرب على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أحد صناع ألبوم إليسا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن النجمة إليسا قررت عدم طرح الألبوم أو أي أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة دعما للقضية الفلسطينية.

وأضاف أن إليسا تدرس تقديم أغنية وطنية لدعم الفلسطينيين، ولكن لم تقرر حتى الآن موعد طرحها.

وكانت إليسا قد دعمت القضية الفلسطينية عبر صفحاتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وكتبت معلقة: "لا يوجد حيوان في العالم أكثر وحشية من الإنسان.. إن كنت لا تستطيع رفع الظلم على الأقل أخبر الجميع عنه.. فلسطين".

اتحاد النقابات الفنية فى لبنان يدعم القضية الفلسطينية

وكانت النقابات الفنية في لبنان قد أصدرت بيانا صحفيا بخصوص الأحداث الجارية في فلسطين، والتي استشهد خلالها عدد كبير من الأطفال والنساء إثر قصف الجيش الإسرائيلي لأغلب الأراضي الفلسطينية.

وكان نص البيان كالتالي..

"السيد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش المحترم، نحن الموقعون أدناه، رؤساء النقابات الفنية في لبنان، ندين ونرفض هذا الصمت الدولي المريب، والتغاضي عن جرائم العدو الإسرائيلي على قطاع غزة في فلسطين المحتلة، وارتكابه جرائم في إبادة شعب بكامله وقتله المدنيين دون تمييز وحصار قاتل لغزة، وحرمانها من مقومات الحياة الأساسية من أدوية، ماء، كهرباء، وقصفه المستشفيات وطواقم الإسعاف وقوافل المدنيين العزّل، حيث وصل عدد القتلى والجرحى إلى 13 ألف مدني واستعماله الفوسفور الأبيض والأسلحة المحرمة دوليا".

إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان

وتابع البيان: "كما ندين بشدة اعتداءاتهم على جنوب لبنان واستهدافهم وسائل الإعلام، حيث استشهد مراسل وكالة رويترز في جنوب لبنان عصام عبدالله وجرح عدد من زملائه بصاروخ إسرائيلي، إضافة إلى تدمير المنازل على ساكنيها من المدنيين، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة مدنيين مسنين في شبعا وبلدة مجاورة".

واستكمل البيان: "وحيث إنكم حريصون على تطبيق العدالة الإنسانية، ندعوكم إلى التحرك الفوري لوقف آلة الإجرام هذه، وإجبار العدو الإسرائيلي على تطبيق القوانين الدولية التي تكفل حماية المدنيين، وفتح الممرات الإنسانية، والعمل السريع على إحلال السلام العادل من خلال إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة".

واختتم البيان بتوقيع رؤساء النقابات الفنية في لبنان: نعمة بدوي نقيبًا للممثلين في لبنان، فريد أبوسعيد نقيب الموسيقى والغناء للمحترفين في لبنان، جورج شلهوب نقيب الفنانين المحترفين، صبحي سيف الدين نقابة فنيي السينما في لبنان، ريتا مكرزل نقيب مصممي الجرافيك في لبنان، عادل خداجى نائب رئيس نقابة شعراء الزجل، عبدالرحمن الشامي نقيب الممثلين في لبنان، نزار ضاهر نقيب الفنانين التشكيليين اللبنانيين.