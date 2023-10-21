السبت 21 أكتوبر 2023
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محافظات

مشاركة بمعرض الحرف في سيوة: الدولة تدعم الشباب وتساعدهم في تسويق منتجاتهم (فيديو)

اسراء محمد
اسراء محمد

قالت إسراء محمد، من أبناء محافظة مطروح، إنها شاركت بمنتجات من الشمع في معرض الحرف اليدوية والتراثية للشباب الذي أُقيم على هامش المهرجان الدولي السابع للتمور المصرية بسيوة.  

تسويق المنتجات بشكل أفضل

وأوضحت في حديثها لـ"الدستور" إنها لأول مرة تشارك في معرض الحرف بواحة سيوة وساعدها ذلك على تسويق منتجها بشكل أفضل وخلال الفترة المقبلة ستسوق منتجاتها خارج محافظة مطروح، مضيفة: "سعيدة بالمشاركة وشكرًا للدولة على الوقوف بجانب جميع من لديه حرفة". 

وأعربت عن سعادتها بمشاركتها في معرض الحرف الذي أُقيم على هامش مهرجان التمور مقدمة الشكر للدولة المصرية على دعم الشباب وخاصة ذوي الهمم ومساعدتهم فى تسويق منتجاتهم وفتح فرص تسويقية أخرى داخل وخارج المحافظات.

افتتاح معرض المنتجات اليدوية والحرفية

وافتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أمس الجمعة، معرض المنتجات اليدوية والحرفية، وذلك على هامش المهرجان الدولى السابع للتمور بسيوة،  بمشاركة ٢٠ عارضًا لمشغولات يدوية وحرفية تعبر عن تراث مطروح وسيوة  يصاحبه فيديو توثيقى  للمعارض الحرف اليدوية  التراثية التى شاركت بها المحافظة سواء المعارض الداخلية والخارجية والترويج والتسويق لها خاصة لما تمثله من منتجات متميزة  تمثل أهمية ومورد اقتصادي كبير مع توفير مزيد من فرص العمل للشباب والمرأة.

معرض الحرف مهرجان التمور سيوة منتجات الشمع مطروح

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