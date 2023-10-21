السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب خليج عمان

زلزال
زلزال

سجلت مـحطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لمركز الوطني للأرصاد الإماراتي زلزالًا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر في خليج عمان، اليوم عند الساعة 10:00 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب جنوب إيران

وقال فرهاد سعدي، رئيس مديرية الطوارئ ومكافحة الأزمات بمحافظة فارس جنوب إيران، إن 7 أشخاص أصيبوا بجروح نتيجة زلزال بقوة 4.9 درجة وقع الليلة الماضية في هذه المنطقة.

وحسب موقع روسيا اليوم، فإنه "تم الإبلاغ عن 7 مصابين نتيجة الزلزال الذي وقع هذه الليلة في خان زينيان... الزلزال الذي بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر وقع في الساعة 2:13 صباحًا، وتم إرسال فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى المنطقة".

وأوضح سعدي أن معظم الإصابات وقعت بسبب الذعر الذي نشأ عند هروب السكان من بيوتهم، وقد تم توفير الرعاية الطبية للمصابين في المكان دون الحاجة لنقلهم إلى المستشفى.

ووفقًا له، شعر السكان بالهزات الأرضية في المركز الإداري للمحافظة– مدينة شيراز.

وفي نفس الوقت، تم تسجيل وقوع زلزال بقوة 4.1 درجة على الحدود بين كازاخستان وقرغيزستان.

الزلازل المركز الوطني للأرصاد خليج عمان محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل الإمارات

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