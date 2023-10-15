أفغانستان: زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب هرات للمرة الثانية

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي ضرب غرب أفغانستان اليوم الأحد زلزالا بلغت شدته 6.5 درجة.

وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وأعقب الزلزال، الذي شعر به عدد من سكان الولايات الغربية، وقوع هزة ارتدادية بدرجة 5 على مقياس ريختر. ولم ترد في الحال تقارير عن وقوع ضحايا جدد من جراء هذا الزلزال الذي وقع بالقرب من مدينة هرات التي يسكنها أكثر من نصف مليون شخص.

وتتعرّض أفغانستان بشكل متكرّر للزلازل، خصوصًا في سلسلة جبال هندوكوش القريبة من تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.

ولاية هرات غرب أفغانستان

وقبل أيام، ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة، ولاية هرات غرب أفغانستان، حيث أوقع زلزال بنفس القوة الأسبوع الماضي أكثر من ألفي قتيل، بحسب ما أعلن المركز الأميركي لرصد الزلازل. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنّ الزلزال ضرب على عمق ضحل، مشيرة إلى أنّ مركزه يبعد حوالي 29 كيلومترًا شمال مدينة هرات، نقلا عن فرانس برس.

حصيلة ضحايا الزلزال

وفي وقت سابق، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف في غرب أفغانستان والهزّات الارتدادية التي أعقبته إلى أكثر من ألفي قتيل.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلازل التي ضربت غربي البلاد كان على بعد 35 كيلومترا شمال غربي مدينة هرات وبلغت قوة أحدها 6.3 درجة.

وهذه الزلازل من بين أكثر الهزات الأرضية إزهاقا للأرواح في العالم خلال هذا العام.

وقال مسؤول في هيئة الصحة في هرات عرف نفسه باسم الطبيب دانيش إن أكثر من 200 جثة وصلت لمستشفيات مختلفة. وأضاف أن أغلبهم من النساء والأطفال.

وذكر أن الجثث نُقلت إلى عدة مواقع قواعد عسكرية ومستشفيات.

تاريخ أفغانستان مع الزلازل القوية

وتملك أفغانستان تاريخا مع الزلازل القوية، ووقع الكثير منها في منطقة هندوكوش الوعرة على الحدود مع باكستان.

وتقلصت المخصصات الموجهة لنظام الرعاية الصحية في أفغانستان بشكل كبير في العامين الماضيين منذ سيطرة طالبان على السلطة، كما توقفت الكثير من المساعدات الدولية التي شكلت العمود الفقري للاقتصاد. وتعتمد أفغانستان اعتمادا شبه كامل على المساعدات الأجنبية.