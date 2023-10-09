لليوم الثاني.. الناجون من زلزال افغانستان ينامون وسط الأنقاض

سلط تقرير لصحيفة “الجارديان” البريطانية، الضوء على سلسلة الزلالزال القوية التي ضربت غرب أفغانستان يوم السبت الماضي، مشيرة الى أن الناجين من الزلزال الأفغاني ينامون وسط الانقاض وعدد القتلى يقترب من 3000، حيث يقضي الناس الليلة الثانية في القرى المدمرة.

وقد أمضى الناجون من سلسلة الزلازل القوية التي ضربت غرب أفغانستان يوم السبت ليلة ثانية في النوم وسط أنقاض القرى المدمرة أثناء بحثهم عن أحبائهم باستخدام المجارف، ويقترب عدد القتلى من 3000 شخص، بحسب مسؤولين.

وفي العاصمة الإقليمية لمدينة هيرات، نام الناس في الحدائق العامة والشوارع، خوفًا من حدوث المزيد من الهزات الأرضية، حيث أبلغت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن وقوع زلازل بقوة 5.9 و4.9 و4.7 درجة في المناطق الريفية.

مخاوف من احتمال وقوع خسائر اضافية

وقال مسؤول: "لدينا مخاوف من احتمال وقوع خسائر إضافية في تلك المنطقة أيضًا". "فرقنا في طريقها حاليًا لتقديم المساعدة لتلك المناطق المتضررة."

يوم السبت الماضي، هز زلزال بلغت قوته 6.3 درجة – أعقبه ثماني هزات ارتدادية قوية – المناطق التي يصعب الوصول إليها بالقرب من هيرات، مما أدى إلى سقوط منازل ريفية ودفع سكان المدينة المذعورين إلى الشوارع.

وتعاني أفغانستان بالفعل من أزمة إنسانية، مع انسحاب المساعدات الأجنبية على نطاق واسع بعد عودة طالبان إلى السلطة في عام 2021، مما كان له تأثير شديد على نظام الرعاية الصحية. وللجماعة أيضًا علاقات متوترة مع منظمات الإغاثة الدولية بعد منع النساء من العمل في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.