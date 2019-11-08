زلزال بقوة "5.6 ريختر" يضرب إيران

كشف مركز رصد الزلزال الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا شدته 5.6 درجة ضرب شمال غرب إيران الجمعة.



وأضاف المركز، في بيان لها، أن الزلزال الذي قدرت شدته في البداية بست درجات، جاء على بعد 65 كيلومترا من هراواباد.



ولاحقا أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 20 شخصا جراء ذلك الزلزال.



وكان مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران قد ذكر أن هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضربت بلدة رويدر التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب إيران.



وأوضح المركز أن هذه الهزة الأرضية وقعت أمس الخميس في الساعة 21:30: بالتوقيت المحلي "18 مساء بتوقيت جرينتش".



وأضاف أن الهزة وقعت في عمق 8 كم من سطح الأرض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 27.15 والطول الشرقي 55.12 درجة.