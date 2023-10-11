بقوة 6.3 درجة.. زلزال جديد يضرب أفغانستان

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، صباح اليوم الأربعاء، بأن زلزالا بلغت قوته 6.3 درجة ضرب منطقة شمال غربي أفغانستان.

وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 10 كم وعلى بعد 36 كم شمال غرب هرات في غرب أفغانستان.

ويأتي الزلزال بعد أقل من أسبوع على زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب مدينة هرات، ثالث أكبر مدينة في أفغانستان، والتي تقع على بعد 75 ميلًا شرق الحدود مع إيران.

استمرار جهود الإنقاذ

ونقلت حكومة "طالبان" الأفغانية، بعض الجرحى بطائرات هليكوبتر، وقد خلف الزلزال أكثر من 2500 قتيل و10 آلاف مصاب، فيما يسابق المتطوعون الزمن لإنقاذ الناجين، كما أطلقت السلطات نداء عاجلا للمساعدة الدولية.

وحسب التقارير فإن ضحايا هذا الزلزال ما زالوا في تزايد، حيث أعلنت جمعية الهلال الأحمر الأفغاني عن تدمير 12 قرية في مقاطعة هيرات، بما في ذلك زندا جان وغوريان.

من جانبه، قال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حكومة طالبان، إن الزلزال أعقبه 8 هزات ارتدادية قوية، موضحا أنه تم تدمير 1320 منزلا بالكامل.

بدورها، أكدت منظمة الصحة العالمية أنه تم تدمير أكثر من 600 منزل، أو تضررت جزئيا، في 12 قرية على الأقل في ولاية "هيرات" الواقعة غربي البلاد قرب الحدود الإيرانية، وفي المجمل تضرر 4200 شخص بشكل أو بآخر من الزلزال.

وقال المتحدث باسم وزارة إدارة الكوارث، في مؤتمر صحفي، مشيرًا إلى أحدث أرقام ضحايا الزلزال المؤلم الذي وقع السبت في مديرية زندة جان بولاية هرات، حيث أن حصيلة الإصابات تصل إلى 9240 شخصًا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكوارث الطبيعية المولوي جانان سايق، في مؤتمر صحفي الذي عقد في المركز الإعلامي للحكومة، حول آخر أرقام الضحايا وعدد الضحايا: أن عملية الإنقاذ والإغاثة مستمرة، وقوات الإنقاذ حاولت طوال الليل العثور على الناجين تحت الأنقاض، وحتى الآن قاموا بوصول المساعدات الطبية والغذاء ومياه الشرب والخيام وغيرها من الإسعافات الأولية إلى مكان الحادث.