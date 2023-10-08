زلزال أفغانستان.. الآلاف تحت الأنقاض وارتفاع القتلى إلى 2060

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر منطقة قريبة من هيرات في أفغانستان يوم السبت، وأدى إلى تدمير مئات المنازل، وقد ارتفع عدد قتلى سلسلة الزلازل التي ضربت غرب أفغانستان بشكل حاد إلى أكثر من 2000 شخص، وفقا لمتحدث باسم حركة طالبان، بينما يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين بين أنقاض القرى المدمرة.

وقالت المتحدث باسم حركة طالبان في تصريحات لصحيفة الجارديان البريطانية، قُتل أكثر من 2060 شخصًا وأصيب أكثر من 10000 آخرين، و"لا يزال العديد من الأشخاص تحت الأنقاض".

هز زلزال أمس السبت، الذي بلغت قوته 6.3 درجة – أعقبه ثماني هزات ارتدادية قوية – المناطق التي يصعب الوصول إليها على بعد 19 ميلًا (30 كم) من عاصمة مقاطعة هرات، مما أدى إلى إسقاط المنازل الريفية وإرسال سكان المدينة المذعورين إلى الشوارع.

وقال مسئول آخر في طالبان: “ندعو جميع منظمات الإغاثة الدولية إلى مساعدتنا في هذا الوقت لإنقاذ حياة مواطنينا ونسائنا”، "ساعدونا بكل الوسائل التي تستطيعونها".

ومع حلول ليل السبت في قرية ساربولاند في منطقة زينده جان، شاهد مراسل وكالة فرانس برس عشرات المنازل مدمرة بالقرب من مركز الزلزال الذي هز المنطقة لأكثر من خمس ساعات. وجرف الرجال أكوام البناء المتهدم بينما انتظرت النساء والأطفال في العراء، فيما كانت المنازل المدمرة تعرض متعلقات شخصية ترفرف في الرياح العاتية.

وقد امتلأ مستشفى هيرات الإقليمي بالجرحى من جميع أنحاء هيرات والمقاطعات المجاورة. ويتلقى عشرات الأشخاص العلاج خارج المستشفى بعد أن وصل المستشفى الذي يضم 600 سرير إلى طاقته الاستيعابية بعد ظهر يوم السبت بالتوقيت المحلي، وقام مسئولو طالبان ببناء مستشفى مؤقت.