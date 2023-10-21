السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس وزراء العراق يتوجه إلى مصر للمشاركة في قمة "القاهرة للسلام"

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع

توجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى مصر، اليوم السبت ؛ للمشاركة في قمة "القاهرة للسلام 2023".

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي - في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن قمة "القاهرة للسلام" هدفها بحث الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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الرئيس السيسى يدعو للسماح بمرور المساعدات لغزة ويشارك فى قمة السلام بالقاهرة

ومن المقرر أن تنطلق اليوم فعاليات قمة القاهرة للسلام، التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مجموعة كبيرة من الأطراف الإقليمية والدولية؛ لبحث مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام ووقف التصعيد في قطاع غزة.

رئيس الحكومة الإسبانية يصل القاهرة

وكان  وصل رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى القاهرة، صباح اليوم السبت، مطار القاهرة الدولي  على متن طائرة خاصة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن رئيس الحكومة الإسبانية تم إنهاء إجراءات وصوله من الصالة الرئاسية  بالمطار للمشاركة في قمة “القاهرة للسلام”، بهدف خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك بمشاركة العديد من الدول.

وتعقد القمة بحضور عربي ودولي رفيع، بهدف مناقشةً مهمتين، الأولى وقف العدوان على غزة، ورفع المعاناة عن الفلسطينيين بشكل عاجل، أما المهمة الثانية فهي بحث أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ودعم السلطة الفلسطينية بوصفها طرفًا أساسيًا للحل.

 رفض سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية 

ويأتي انعقاد القمة تنفيذًا لمقررات اجتماع مجلس الأمن القومي المصري، الأحد، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجّه الدعوة لاستضافة مصر قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، كما أعلن مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وشدد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

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