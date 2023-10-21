السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ولي عهد الكويت يتوجه لمصر للمشاركة في قمة "القاهرة للسلام"

ولي عهد الكويت
ولي عهد الكويت

توجه ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له صباح اليوم السبت إلى مصر؛ لترؤس وفد دولة الكويت في  قمة "القاهرة للسلام" التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويرافق ولي عهد الكويت وفد رسمي يضم كلا من وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وكبار المسؤولين بديوان ولي العهد.

وتستضيف القاهرة، اليوم، قمة القاهرة للسلام لمناقشة التصعيد الحالي في قطاع غزة، وسط حضور دولي وإقليمي كبير.

من جانبها، قالت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصادر دبلوماسية إن وزيرة الخارجية الفرنسية ستشارك في قمة مصر للسلام، كما أعلن مكتب وزيرة الخارجية الألمانية، أنجيلينا بيربوك، يوم الجمعة، عن أنها ستمدد جولتها في الشرق الأوسط لحضور قمة مصر الدولية للسلام التي تعقد في مصر اليوم. 

 وأضافت الوزارة أنه بعد المحادثات المقررة في تل أبيب وبيروت، اليوم، ستتوجه "بيربوك" إلى القاهرة لحضور قمة السلام يوم السبت، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأعلن القائم بأعمال رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، وفقًا لما نقلته وكالة "إيفي" الإسبانية، عن أنه سيحضر قمة القاهرة للسلام، كما أعلنت وزيرة خارجية اليابان عن عزمها زيارة مصر اليوم.

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وفي سياق متصل،  قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن ملك البحرين والوفد المرافق له وصل على متن طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات وصوله من الصالة الرئاسية بمطار القاهرة.

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