الرئيس السيسى يدعو للسماح بمرور المساعدات لغزة ويشارك فى قمة السلام بالقاهرة

أعلن الإعلامي مصطفى بكري، عن أن مصر تتعامل بشفافية مع القضية الفلسطينية وتسعى لحل الأزمة بالتنسيق مع الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وأكد ضرورة إغاثة أهالي قطاع غزة.

وأضاف بكري في برنامجه "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه عبر قناة "صدى البلد"، أن مصر تلتزم بدورها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني وتحقيق حل عادل وشامل للصراع.

وذكر أن الرئيس السيسي سيشارك في قمة السلام التي تستضيفها القاهرة غدًا وتضم عددًا من قادة وممثلي دول العالم، موضحًا أن القمة ستبحث عدة ملفات مهمة من بينها وقف إطلاق النار ورفض التهجير وإيصال المساعدات لفلسطين.