الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى يدعو للسماح بمرور المساعدات لغزة ويشارك فى قمة السلام بالقاهرة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعلن الإعلامي مصطفى بكري، عن أن مصر تتعامل بشفافية مع القضية الفلسطينية وتسعى لحل الأزمة بالتنسيق مع الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وأكد ضرورة إغاثة أهالي قطاع غزة.

وأضاف بكري في برنامجه "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه عبر قناة "صدى البلد"، أن مصر تلتزم بدورها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني وتحقيق حل عادل وشامل للصراع.

وذكر أن الرئيس السيسي سيشارك في قمة السلام التي تستضيفها القاهرة غدًا وتضم عددًا من قادة وممثلي دول العالم، موضحًا أن القمة ستبحث عدة ملفات مهمة من بينها وقف إطلاق النار ورفض التهجير وإيصال المساعدات لفلسطين.

مصطفى بكرى القضية الفلسطينية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء البريطاني غزة حقائق وأسرار صدى البلد

الأكثر قراءة

حماس تطلق سراح محتجزتين أمريكيتين

سيناريوهات الاجتياح البري الإسرائيلى لقطاع غزة

"تفريغ قطاع غزة من السكان".. تفاصيل مخطط الاحتلال الإسرائيلى قبل 50 عامًا

يعشن أوضاعًا متردية.. النساء الحوامل فى غزة يحاربن الموت لأجل حياة جديدة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

تنطلق قمة القاهرة للسلام غدًا.. تعرف على أبرز المشاركين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

حرب غزة: سلطة المياه الفلسطينية تنجح في إيصال المياه لخان يونس

متحدث الخارجية: استهداف مصر فى الإعلام الغربى واضح منذ بداية الأزمة فى غزة

حماس تعلن قصف أسدود واستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى بقذائف الهاون