السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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باحث سياسى سعودى يوضح المتوقع من قمة القاهرة للسلام 2023

عماد المديفر الكاتب
عماد المديفر الكاتب والباحث السياسي السعودي

وجه عماد المديفر الكاتب والباحث السياسي السعودي، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعوته الكريمة لعقد قمة القاهرة للسلام، في هذا الوقت العصيب، لافتا إلى أن هذا يأتي من واقع مسؤولية مصر التاريخية في المنطقة العربية. 

وأضاف عماد المديفر، خلال مداخلة عبر زووم بفضائية “extra news”، أن قمة القاهرة للسلام تأتي في إطار المساعي العربية لاحتواء الموقف المتفجر في غزة، والذي يتساءل الكثير حول سبب تفجره خلال هذا التوقيت، والمنطقة على وشك الدخول في مشاريع تنموية ونهضوية عملاقة تستهدف تحقيق رخاء لشعوب المنطقة، لكن يبدوا أن أعداء السلام وأعداء النهضة ليس من مصلحتهم ذلك، والضحية هم الأبرياء والمدنين. 

أهمية قمة القاهرة للسلام 

وأوضح أن قمة القاهرة للسلام، تشارك فيها دول من أوروبا تطل على البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي فإن هذه القمة لا يشارك فيها دول إقليمية وإنما دول عالمية أيضًا، وبالتالي فإنها تكتسب قدرًا كبيرًا من الأهمية، فهي تأتي انطلاقا من الدور العربي الداعم الساعي للاحتواء وتحقيق التهدئة والسلام للخروج من الأزمة إدراكا لخطورة توسع رقعتها ومخاطر ذلك على الأمن والاستقرار في المنطقة.

قمة القاهرة للسلام فلسطين غزة القضية الفلسطينية السيسي

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