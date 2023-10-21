"سلام من أجل الإنسانية".. قمة القاهرة للسلام (فيديو)

تنطلق اليوم السبت، قمة القاهرة للسلام، والتي تستضيفها مصر فى العاصمة الإدارية، حيث تشهد مشاركة واسعة من دول العالم؛ استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف مناقشة خفض التصعيد فى قطاع غزة والأراضى الفلسطينية.



وتم تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية، من بينهم زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.



وأمس الجمعة، وصل القاهرة رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك قادمًا من تل أبيب، ومن المتوقع أن يشارك فى قمة السلام، لإجراء محادثات مع نظرائه فى المنطقة بشأن الوضع فى إسرائيل وغزة.



وأكد الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، على أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تساهم فى وقف التصعيد الجارى، والتعامل مع الوضع الإنسانى الآخذ فى التدهور بقطاع غزة، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام، مشددًا خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألمانى أولاف شولتز بالقاهرة، وعلى ضرورة أن تساهم القمة فى وقف التصعيد فى غزة حقنًا لدماء المدنيين، والتعامل مع الوضع الإنسانى الآخذ فى التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.