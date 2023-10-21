عاجل.. غارات إسرائيلية عنيفة على عدة مناطق فى قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام محلية في فلسطين في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن في الوقت الراهن عدة غارات عنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وبحسب الإعلام الفلسطيني، فإن الطيران الإسرائيلي شن غارات عنيفة على الفالوجا وأبراج العودة وأبراج الندى وتل الهوا في غزة.

ومساء الجمعة، قالت حماس إنها تعمل مع جميع الوسطاء لإغلاق ملف المحتجزين المدنيين "فور توفر الظروف الأمنية المناسبة".

وذكر بيان للحركة أن إطلاقها سراح أسيرتين أمريكيتين الجمعة، جاء "في إطار التزام حركة حماس مع كل الوسطاء وخاصة الأشقاء في مصر وقطر وغيرهم من الدول الشقيقة والصديقة".