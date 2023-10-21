رتيبة النتشة: قمة القاهرة للسلام تعكس احترام الدور المصرى لرعاية القضية الفلسطينية

أوضحت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي بالقدس، دور قمة القاهرة للسلام في حشد الدول العربية لمساندة السلام في الشرق الأوسط، قائلة: "إن مصر لعبت خلال الفترات الماضية دورًا أساسيًا في الوساطة، وفي محاولة التوصل إلى تسويات عادلة للقضية الفلسطينية".

وأضافت رتيبة النتشه، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية extra news، أن مصر اليوم تلعب دورًا أساسيًا من خلال القمة المزمع عقدها غدًا في العاصمة الإدارية الجديدة لحشد الآراء الدولية أولًا، فيما يتعلق بالمسألة الطارئة المتمثلة في وقف إطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية في قطاع غزة، ومن ثم بحث آليات مؤتمر دولي من شأنه أن يعيد المسار الدولي للقضية الفلسطينية، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية مبني على أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية السابقة.

وأكدت أن هذا المؤتمر لاقى قبولًا لعدد كبير من دول المنطقة ومن الدول العظمى من خلال المشاركة فيه، وذلك من منطلق احترام الدور المصري في رعاية القضية الفلسطينية.