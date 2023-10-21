"البحوث الإسلامية" يوجه القافلة الدعوية الثامنة إلى شمال سيناء

وجه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، اليوم، القافلة الدعوية المشتركة الثامنة مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء إلى محافظة شمال سيناء، وعقد لقاءات توعوية، في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة التعاون المشترك في المجال الدعوي والتوعوي.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن هذه القافلة تأتي في إطار التوعية المجتمعية الشاملة لجميع القضايا المهمة التي تمس المجتمع المصرى، من خلال التعاون الفعال والمثمر بين المؤسسات الدينية في الدولة، لتيسير عملية التواصل مع جميع فئات وأفراد المجتمع، ولمواجهة الأفكار الهدامة بأسلوب عقلي ومنهج علمي يبين للناس حقيقة المفاهيم المغلوطة التي تحاول جماعات العنف والإرهاب نشرها فيما بينهم.

وأضاف عياد أن لقاءات القافلة تركز على تصحيح المفاهيم المغلوطة، وترسيخ مفهوم القيم الأخلاقية والمجتمعية، وبناء الشخصية المصرية الواعية بالتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الوطن، خصوصًا في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم.

أوضح الأمين العام أن خطبة الجمعة تتناول أهمية الدفاع عن الأوطان والأرض والعرض، وضرورة الوقوف صفًا واحدًا في وجه العدوان.