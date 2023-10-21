السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"البحوث الإسلامية" يوجه القافلة الدعوية الثامنة إلى شمال سيناء

القافلة الدعوية الثامنة
القافلة الدعوية الثامنة إلى شمال سيناء

وجه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، اليوم، القافلة الدعوية المشتركة الثامنة مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء إلى محافظة شمال سيناء، وعقد لقاءات توعوية، في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة التعاون المشترك في المجال الدعوي والتوعوي. 

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن هذه القافلة تأتي في إطار التوعية المجتمعية الشاملة لجميع القضايا المهمة التي تمس المجتمع المصرى، من خلال التعاون الفعال والمثمر بين المؤسسات الدينية في الدولة، لتيسير عملية التواصل مع جميع فئات وأفراد المجتمع، ولمواجهة الأفكار الهدامة بأسلوب عقلي ومنهج علمي يبين للناس حقيقة المفاهيم المغلوطة التي تحاول جماعات العنف والإرهاب نشرها فيما بينهم.

txt

البحوث الإسلامية يُدين جرائم الصهاينة في التهجير القسري والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني

وأضاف عياد أن لقاءات القافلة تركز على تصحيح المفاهيم المغلوطة، وترسيخ مفهوم القيم الأخلاقية والمجتمعية، وبناء الشخصية المصرية الواعية بالتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الوطن، خصوصًا في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم.

أوضح الأمين العام أن خطبة الجمعة تتناول أهمية الدفاع عن الأوطان والأرض والعرض، وضرورة الوقوف صفًا واحدًا في وجه العدوان.

مجمع البحوث الإسلامية القافلة الدعوية المشتركة محافظة شمال سيناء البحوث الإسلامية بالأزهر الإفتاء الأوقاف الأزهر

الأكثر قراءة

عاجل.. معبر رفح.. شاحنات المساعدات الدوائية والطبية تستعد للدخول إلى غزة (فيديو)

عاجل.. مراسل "القاهرة الإخبارية": مصر تستعد لإدخال المساعدات إلى غزة وسط تحذيرات خطيرة

معبر رفح.. تجهيز أكفان ومساعدات طبية استعدادًا لدخول غزة

أول تعليق من نتنياهو بعد إطلاق سراح الأسيرتين الأمريكيتين

بعد إطلاق سراح رهينتين.. "بلينكين" يرفض شرط حماس للإفراج عن الرهائن

عاجل.. بث مباشر.. استعدادات لإدخال المساعدات إلى غزة من معبر رفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

لحظة تسلم إسرائيل رهينتين أمريكيتين من غزة (صورة)

أول صورة لهما.. كواليس استقبال إسرائيل رهينتين أمريكيتين بعد إطلاق سراحهما من غزة

مكتب نتنياهو: الرهينتان المفرج عنهما من غزة فى طريقهما إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية