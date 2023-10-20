رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب العمل لمنع تصعيد إقليمى فى الشرق الأوسط
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يجب العمل لمنع تصعيد إقليمي في الشرق الأوسط.
بايدن: نعمل على استخدام كل إمكانياتنا لدعم إسرائيل
من ناحيته، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعمه الكامل لإسرائيل، قائلًا: "نعمل على استخدام كل إمكانياتنا لدعم إسرائيل".
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه يعتقد أن شاحنات محملة بالمساعدات ستصل إلى غزة خلال 24 إلى 48 ساعة مقبلة.