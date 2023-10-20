الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب العمل لمنع تصعيد إقليمى فى الشرق الأوسط

أورسولا فون دير لاين
أورسولا فون دير لاين

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يجب العمل لمنع تصعيد إقليمي في الشرق الأوسط.

بايدن: نعمل على استخدام كل إمكانياتنا لدعم إسرائيل

من ناحيته، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعمه الكامل لإسرائيل، قائلًا: "نعمل على استخدام كل إمكانياتنا لدعم إسرائيل".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه يعتقد أن شاحنات محملة بالمساعدات ستصل إلى غزة خلال 24 إلى 48 ساعة مقبلة.

بايدن الشرق الأوسط الرئيس الامريكي رئيسة المفوضية الأوروبية

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