الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شولتس يدعو إلى ترحيل المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم

شولتس
شولتس

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، في مقابلة اليوم الجمعة، إلى اتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم كجزء من الجهود الشاملة للحد من الهجرة غير النظامية إلى البلاد.

وقال شولتس لمجلة دير شبيجل: "يتعين علينا أخيرًا أن نرحل على نطاق واسع أولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء في ألمانيا".

وأضاف أنه يتعين على من لا يستطيعون إثبات أحقيتهم في اللجوء وليست لديهم فرص للبقاء أن يغادروا البلاد: "وينبغي أن نرحلهم بشكل أكبر وأسرع".

وأوضح شولتس، أن هناك حاجة إلى تنفيذ "مجموعة كاملة من الإجراءات" للحد من الهجرة غير النظامية، ومن بين ذلك حماية أفضل للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتشديد الرقابة على حدود ألمانيا مع دول التكتل المجاورة.

وقال إنه يتعين على ألمانيا الاستمرار في الترحيب باللاجئين الذين يحق لهم اللجوء بسبب الاضطهاد السياسي أو لأسباب مشروعة أخرى، وينبغي عليها أيضًا جذب المزيد من المهاجرين ذوي المهارات المطلوبة، مضيفًا: "لكن من لا ينتمون إلى المجموعة الأولى أو الأخرى لا يمكنهم البقاء معنا".

المستشار الألماني أولاف شولتس شولتس المهاجرين الهجرة

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