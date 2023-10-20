الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"حقوق إنسان النواب": طالبنا البرلمان الأوروبي بلجنة لتقييم الأحداث في غزة

غزة
غزة

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الموقف المصري ثابت عبر التاريخ، تجاه القضية الفلسطينية.

جرائم الاحتلال الصهيوني 

وأكد “أبو العلا” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “دي إم سي”، أن معايير حقوق الإنسان العالمية متحيزة للاحتلال الإسرائيلي، وهو ما ظهر من تجاهل كامل لجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن جميع المواثيق والقوانين الدولية الخاصة بالحروب وبحقوق الإنسان تم اختراقها من قبل الاحتلال الصهيوني ومن قبل أيضًا الدول الموالية والمؤيدة لهذا الاحتلال.

وتابع: “ملف  حقوق الإنسان معيوب على مستوى العالم بالكامل، ومجلس النواب يُطلق بيانات مترجمة لجميع لغات العالم لتعريف العالم بحجم الانتهاكات الإسرائيلية على أراضي فلسطين”.

تحيز البرلمان الأوروبي 

واستطرد:" طالبنا البرلمان الأوروبي بلجنة لتقصي وتقييم الأحداث في غزة من اختراق مواثيق حقوق الإنسان، ولكن مع الأسف الشديد البرلمان الأوروبي ينتفض لمشاهد مماثلة في أوكرانيا وإسرائيل، دون النظر إلى جرائم فلسطين".

ايمن ابو العلا وكيل لجنة حقوق الانسان دي ام سي الازمة الفلسطينية تحيز الغرب لإسرائيل

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