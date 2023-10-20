الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رضا سليم يسجل.. الأهلى يهدى هدفه الأول فى سيمبا للشعب الفلسطينى

رضا سليم
رضا سليم

نجح المغربي رضا سليم في تسجيل هدف التقدم لصالح الأهلي في شباك سيمبا التنزاني ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي.

جاء الهدف الأول في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول بعد تمريرة من كهربا إلى رضا سليم، الذي وضع الكرة بقدمه اليسرى في المرمى لحظة خروج الحارس.

واحتفل لاعبو الأهلي عقب الهدف برفع علامة النصر للجماهير، لدعم ومساندة فلسطين بعد أحداث غزة.

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أحداث الشوط الأول

الأهلي استهل المباراة بسيطرة وضغط قوي من البداية على أمل تسجيل هدف مبكر.

وشهدت الدقيقة التاسعة كرة طولية من رضا سليم من الطرف الأيسر باتجاه كهربا لكنها وصلت إلى حارس المرمى.

الأهلي أهدر أول فرصة في الدقيقة 13 بعد تمريرة من كريم الدبيس إلى رضا سليم الذي راوغ المدافع وأرسل كرة عرضية من يسار منطقة الجزاء لكن خروج جيد من حارس مرمى سيمبا.

في الدقيقة 14 تمريرة من ميكيسوني لكن قطعها كوكا ببراعة ليمرر كرة رائعة إلى كهربا الذي راوغ المدافع وسدد كرة من يمين منطقة الجزاء بالقدم اليسرى لكنها بعيدة عن المرمى.

تمريرة رائعة من أفشة إلى بيرسي تاو يمين منطقة الجزاء لصالح الأهلي لينفرد بالمرمى ويسدد كرة بعيدة عن المرمى.

الأهلي واصل مسلسل إهدار الفرص، وأضاع كرة بعد دقيقتين فقط عقب كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي من رضا سليم إلى كهربا الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

كهربا عاد مجددا وسدد رأسية متقنة في الدقيقة 25 أبعدها الحارس إلى ركنية.

وأضاع فريق سيمبا التنزاني أخطر فرصة له في الدقيقة 28 بعد توغل رائع من كلاوتس تشاما قبل أن يتدخل الشناوي في اللحظة الأخيرة قبل أن تعود إلى ميكيسوني الذي سدد خلفية مزدوجة بجوار القائم.

في الدقيقة 32 تصويبة من تشاما من خارج منطقة الجزاء لصالح سيمبا من ركلة حرة أمسكها الشناوي بثبات.

سقوط كهربا داخل منطقة الجزاء ومطالبات بركلة جزاء لصالح الأهلي.

بعد العودة إلى تقنية الفيديو، ألغى الحكم ركلة جزاء لصالح الأهلي.

كهربا يقود الأهلى أمام سيمبا التنزانى فى الدورى الإفريقى

تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وكريم الدبيس.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا ومحمد أفشة ورضا سليم وبيرسي تاو.

 خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا.

 

الاهلى رضا سليم مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني الدوري الإفريقي سيمبا التنزاني

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