عمال جنوب الوادي القابضة للبترول يشاركون في وقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني

شاركت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول فى وقفة تضامنية مؤثرة صباح اليوم الجمعة، مع شعب فلسطين، حيث انضم مئات العاملين وقيادات الشركة إلى مظاهرات جارفة انطلقت من أمام مقر الشركة الرئيسي.

تأتي هذه الوقفة كجزء من تعبيرهم عن تضامنهم القوي مع الشعب الفلسطيني وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تجسد دعم مصر القوي للقضية الفلسطينية دون المساس بأمنها القومي.

حماية الأمن القومي المصري

وتجمع مئات العاملين في شركة جنوب الوادي للبترول، إلى جانب قياداتها المختلفة، أمام مقر الشركة للتأكيد على وقوفهم الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذه اللحظات الصعبة، حيث تأتي هذه الوقفة في سياق تأكيد مصر لدعمها القوي للقضية الفلسطينية وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد على ضرورة حماية الأمن القومي المصري والعمل على وقف التصعيد في المنطقة.

مظاهرات حاشدة للتضامن مع فلسطين

وبينما انطلقت هذه الوقفة في مقر الشركة، شهدت جميع محافظات مصر مظاهرات حاشدة أخرى للتضامن مع فلسطين والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، حيث أن هذه المظاهرات جاءت تعبيرًا عن رفض المصريين القاطع لما يجري في غزة، حيث تشهد المنطقة مجازر مؤلمة تستهدف الأطفال والنساء والمرضى، معبرين عن غضبهم لتلك المجازر الوحشية من قبل الكيان الصهيوني ضد الأبريا والعزل من المدنيين، مؤكدين، أن القضية الفلسطينية تعد خطًا أحمرًا لجميع المصريين، حيث لا يمكن التفريط فيها أو التلاعب بها بأي ظرف من الظروف.

كما تجسد هذه الوقفة والمظاهرات في مصر التضامن القوي مع الشعب الفلسطيني والتأكيد على دور مصر الحاسم في دعم القضية الفلسطينية والعمل من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وتأتي هذه الجهود في سياق دعم مصر القوي للسلام العادل والمنصف للشعب الفلسطيني وتمكينه من أرضية، والعمل المشترك للمحافظة على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.