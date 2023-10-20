من أمام قبر والدته.. سعد الصغير يُطالب بجمع التبرعات دعمًا للفلسطينيين (فيديو)

أعلن المطرب الشعبي سعد الصغير، دعمه للأشقاء الفلسطينيين.

ونشر سعد الصغير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك"، مقطع فيديو من أمام قبر والدته.

وعلق عليه: “أنا واقف من أمام قبر والدتى وأتكلم من كل قلبى، وأناشد نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل التبرع من إيرادات المطربين لصالح شعب فلسطين وغزة نتيجة مايحدث هناك وضياع عدد من الضحايا”.

وأضاف: “إحنا كلنا مع فلسطين بس إحنا ليه بنتكلم بس ومش بنعمل فعل، أنا بناشد بنقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب مصطفى كامل، عايزين إيراد يوم واحد من الفنانين كلهم يروح لفلسطين”.

وأكمل: مش عايزين هتافات لفلسطين بس، عايزين أفعال إخواننا في فلسطين محتاجين دم، وقاعدين في الشارع من غير لبس، ويجب أن نوفر لهم بعد المستلزمات مثل الفرش .

وقال سعد الصغير : بشكر القدوة محمد صلاح وبقوله سيبك من كلام الناس، هو في منطقته يساهم في زواج الفتيات، وعامل معهد ديني ومدرسة، متجيش عليه علشان أنت مش عارف اللي جواه ده، فيه رؤساء دول مش عارفين يتكلموا .

ووجه سعد رسالة شكر للنادي الأهلي وإدارته، لتخصيص إيرادات المباراة التي من المقرر أن يخوضها لفلسطين. وأتمنى من جميع الأندية أن تفعل ذلك.