عاجل.. مواعيد مباريات اليوم السبت 21-10-2023 والقنوات الناقلة لها

تحظى مواعيد مباريات اليوم السبت 21-10-2023 والقنوات الناقلة على اهتمام الملايين من محبي رياضة كرة القدم في مختلف دول العالم، لذلك تحصد نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يرغب الملايين في مشاهدة مباريات الدوريات العالميه والمحلية.

مواعيد مباريات اليوم السبت 21-10-2023 والقنوات الناقلة

يمكن لمحبي رياضة كرة القدم متابعة جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 21-10-2023 والقنوات الناقلة من خلال الموقع الدستور الالكتروني في إطار الخدمات المتنوعة التي يعرضها للقراء يوميا وهى كما يلي:-

مباريات الدوري الانجليزي الممتاز

موعد مباراة نادي ليفربول ضد نادي إيفرتون في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا وتعرض عبر شاشة قناة Bein Sports.

موعد مباراة نادي بورنموث ضد نادي وولفرهامبتون في تمام الساعة الخامسة عصرا وتعرض عبر شاشة قناة Bein Sports.

موعد مباراة نادي برينتفورد ضد نادي بيرنلي في تمام الساعة الخامسة عصرا وتعرض عبر شاشة قناة Bein Sports.

موعد مباراة نادي مانشستر سيتي ضد نادي برايتون في تمام الساعة الخامسة عصرا وتعرض عبر شاشة قناة Bein Sports.

موعد مباراة نادي نيوكاسل يونايتد ضد نادي كريستال بالاس في تمام الساعة الخامسة عصرا وتعرض عبر شاشة قناة Bein Sports.

موعد مباراة نادي نوتنجهام فورست ضد نادي لوتون تون في تمام الساعة الخامسة عصرا وتعرض عبر شاشة قناة Bein Sports.

موعد مباراة نادي تشيلسي ضد نادي آرسنال في تمام الساعة السابعة والنصف مساء وتعرض عبر شاشة قناة Bein Sports.

موعد مباراة نادي شيفيلد يونايتد ضد نادي مانشستر يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساءا وتعرض عبر شاشة قناة Bein Sports.

مباريات الدوري الاسباني

موعد مباراة نادي ريال سوسييداد ضد نادي ريال ماريكو في تمام الساعة الثالثة عصرا وتعرض عبر شاشة قناة Bein Sports.

موعد مباراة نادي خيتافي ضد نادي ريال بتيسي في تمام الساعة الثانية والربع وتعرض عبر شاشة قناة Bein Sports.

موعد مباراة نادي إشبيلية ضد نادي ريال مدريد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء وتعرض عبر شاشة قناة Bein Sports.

موعد مباراة نادي سيلتا فيغو ضد نادي إشبيلية في تمام الساعة السابعة والنصف مساء وتعرض عبر شاشة قناة Bein Sports.

مباريات الدوري الإيطالي

موعد مباراة نادي هيلاس فيرونا ضد نادي نابولي في تمام الساعة الرابعة عصرا وتعرض عبر شاشة قناة Bein Sports.

موعد مباراة نادي تورينو ضد نادي إنتر ميلان في تمام الساعة السابعة مساء وتعرض عبر شاشة قناة Bein Sports.

موعد مباراة نادي ساسولو ضد نادي لاتسيو في تمام الساعة التاسعة إلا ربع وتعرض عبر شاشة قناة Bein Sports.