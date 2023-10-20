جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-10-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-10-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني، في افتتاح مشواره في بطولة الدوري الإفريقي، بالإضافة إلى مباراة الهلال ضد الخليج، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي.

مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل والقنوات الناقلة

- مباراة المصري ضد طلائع الجيش في دوري نايل: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

- مباراة سيراميكا كيلوباترا ضد الداخلية في دوري نايل: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإفريقي لكرة القدم والقنوات الناقلة

- مباراة سيمبا التنزاني ضد الأهلي في الدوري الإفريقي: في تمام الساعة السادسة مساءً وتُذاع عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

- مباراة الأخدود ضد الفيحاء: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة SSC EXTRA 1 HD.

- مباراة التعاون ضد الاتحاد: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 SD.

- مباراة الهلال ضد الخليج: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 HD.

- مباراة الفتح ضد أبها: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC EXTRA 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

- مباراة أوساسونا ضد غرناطة: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

- مباراة بروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن: في الساعة التاسعة والنصف مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

- مباراة لوهافر ضد لانس: في تمام الساعة العاشرة مساءً.