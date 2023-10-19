على رأسها الأهلى وسيمبا.. "فيفا" يبث مباريات الدورى الإفريقى على منصته الرسمية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن بث مباريات دور الـ8 من النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي عبر منصته الرسمية فيفا بلس.

وقال فيفا عبر موقعه الإلكتروني، إنه سيتم بدءا من غد بث جميع مباريات دور الثمانية من الدوري الإفريقي الجديد لكرة القدم مباشرة على منصة "فيفا+ وعلي رأسها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني.

8 من أشهر الفرق وأكثرها نجاحًا في إفريقيا ببطولة الدوري الإفريقي

وأضاف: "بطولة الدوري الإفريقي هي مسابقة جديدة نشأت شراكة بين الفيفا والكاف، ستجمع النسخة الافتتاحية للبطولة بين ثمانية من أشهر الفرق وأكثرها نجاحًا في القارة التي تمثل جميع المناطق الإقليمية الإفريقية الثلاث".

وأوضح: "تقام مباريات الذهاب في الأيام 20، و21، و22 من شهر أكتوبر الجاري، تليها مواجهات الإياب التي ستقام في 24 و25 من الشهر نفسه، حيث ستكون مباريات دور الثمانية من الدوري الإفريقي لكرة القدم متاحة للمشاهدة مباشرة على (فيفا+) في جميع أنحاء العالم باستثناء جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة وتنزانيا".

وكانت شبكة قنوات “أون تايم سبورتس”، قد أعلنت عن بث مباريات بطولة كأس السوبر الإفريقي، فضائيًا، إضافة لشبكة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية.

ويقص النادي الأهلي شريط افتتاح بطولة كأس السوبر الإفريقي عندما يواجه مضيفه سيمبا التنزاني، غدًا الجمعة.