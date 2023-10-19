الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

على رأسها الأهلى وسيمبا.. "فيفا" يبث مباريات الدورى الإفريقى على منصته الرسمية

الأهلي
الأهلي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن بث مباريات دور الـ8 من النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي عبر منصته الرسمية فيفا بلس.

وقال فيفا عبر موقعه الإلكتروني، إنه سيتم بدءا من غد بث جميع مباريات دور الثمانية من الدوري الإفريقي الجديد لكرة القدم مباشرة على منصة "فيفا+ وعلي رأسها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني.

txt

آخر تطورات موقف علي معلول من المشاركة مع الأهلي أمام سيمبا

txt

رسميًا.. "أون تايم سبورتس" تحصل على حقوق بث دورى السوبر الإفريقى

8 من أشهر الفرق وأكثرها نجاحًا في إفريقيا ببطولة الدوري الإفريقي

وأضاف: "بطولة الدوري الإفريقي هي مسابقة جديدة نشأت شراكة بين الفيفا والكاف، ستجمع النسخة الافتتاحية للبطولة بين ثمانية من أشهر الفرق وأكثرها نجاحًا في القارة التي تمثل جميع المناطق الإقليمية الإفريقية الثلاث".

وأوضح: "تقام مباريات الذهاب في الأيام 20، و21، و22 من شهر أكتوبر الجاري، تليها مواجهات الإياب التي ستقام في 24 و25 من الشهر نفسه، حيث ستكون مباريات دور الثمانية من الدوري الإفريقي لكرة القدم متاحة للمشاهدة مباشرة على (فيفا+) في جميع أنحاء العالم باستثناء جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة وتنزانيا".

وكانت شبكة قنوات “أون تايم سبورتس”، قد أعلنت عن بث مباريات بطولة كأس السوبر الإفريقي، فضائيًا، إضافة لشبكة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية.

ويقص النادي الأهلي شريط افتتاح بطولة كأس السوبر الإفريقي عندما يواجه مضيفه سيمبا التنزاني، غدًا الجمعة.

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الدوري الإفريقي الاهلى النادي الأهلي سيمبا

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء البريطانى يخرج بخطاب استفزازى جديد من تل أبيب

رسميًا.. "أون تايم سبورتس" تحصل على حقوق بث دورى السوبر الإفريقى

الهلال الأحمر فى غزة: "الوضع كارثى" ويحتاج إلى تدخل دولى عاجل

مستهدف من الإخوان.. محمد الباز: ارفعوا أيديكم عن محمد صلاح

لو فاتك الترند| فيديو محمد صلاح وبكاء بيج رامى على فلسطين.. واستكمال محاكمة محمد رمضان

الهيئات القضائية تدعم قرارات الرئيس السيسي لحماية الأراضي المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم