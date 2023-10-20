عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-10-2023 والقنوات الناقلة

مباريات كرة القدم هي واحدة من أكثر الرياضات شعبية في العالم، وشاهدها الملايين من محبي كرة القدم، والتي يذاع بعضها عبر القنوات المفتوحة والقنوات المشفرة، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-10-2023 والقنوات الناقلة

مباراة الأهلي و سيمبا

يواجه النادي الاهلي اليوم الجمعة في دوري السوبر الأفريقي نظيره سيمبا التنزاني، على استاد ملعب مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائى.

وتبدأ المباراة فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة- مصر- مكة- السعودية، وتنقل مباراة الأهلي وسيمبا شبكة قنوات أبوظبى الرياضية، كما تنقلها قناة بي إن سبورتس المفتوحة مجانًا للجماهير.

مباريات الدوري المصري

يواجه فريق المصري البورسعيدي فريق طلائع الجيش في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر قناة on time sports.

يواجه فريق سيراميكا كليوباترا فريق الداخلية في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر قناة on time sports.

مباريات الدوري السعودي

الأخدود يواجه الفيحاء الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة عبر قنوات ssc sports.

التعاون يواجه الاتحاد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة عبر قنوات ssc sports.

الهلال يواجه الخليج الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة عبر قنوات ssc sports.

الفتح يواجه أبها الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة عبر قنوات ssc sports.

مباريات الدوريات الأوربية

بوروسيا دورتموند يواجه فيردر بريمن في الدوري الألماني الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة عبر قنوات beIN Sports.

لانس يواجه لوهافر في مباريات الدوري الفرنسي الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة عبر قنوات beIN Sports.

أوساسونا يواجه غرناطة ضمن مباريات الدوري الإسباني 10 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ beIN Sports.