بعد إلغائها.. "يويفا" يُعلن نتيجة مباراة بلجيكا والسويد فى تصفيات يورو 2024

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، قرارًا جديدًا بشأن نتيجة مباراة بلجيكا والسويد، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وأقيمت مباراة بلجيكا والسويد، يوم 16 أكتوبر الماضي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وشهدت مباراة بليجكا والسويد أحداثًا مؤسفة، حيث اتفقا على إيقاف اللقاء وعدم استكماله؛ بسبب قتل اثنين من المشجعين خارج الملعب في حادث إرهابي.

يويفا يصدر بيانًا رسميًا بشأن نتيجة مباراة بلجيكا والسويد

وأصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بيانًا رسميًا، أكد خلاله إلغاء مباراة بلجيكا والسويد في تصفيات يورو 2024، وتأكيد نتيجة الشوط الأول (1-1) على أنها نهائية.

وبناءً عليه، سيتم منح كل فريق نقطة واحدة، وسيتم تحديث ترتيب المجموعة السادسة وفقًا لذلك.

وأضاف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن أي إيقاف سار وتظل البطاقات الصفراء الفردية سارية.

وبهذه النتيجة، سيتصدر منتخب بلجيكا جدول ترتيب المجموعة السادسة في تصفيات "يورو 2024" برصيد 17 نقطة، على أن يرفع منتخب السويد رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث.

ولم تستكمل مباراة بلجيكا والسويد والتي كانت في 16 أكتوبر الحالي، في مدينة بروكسيل، حيث اتفق المنتخبان بعد نهاية الشوط الأول عدم استكمال المباراة بسبب قتل اثنين من المشجعين خارج الملعب في حادث إرهابي.