عاجل.. "يويفا" يُعلن إلغاء مباراة بلجيكا والسويد فى يورو 2024 بعد مقتل مشجعين

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، إلغاء مباراة منتخبي بلجيكا والسويد في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

يُذكر أنه تم إيقاف مباراة منتخبي بلجيكا والسويد، التي تُقام في العاصمة البلجيكية بروكسل ضمن منافسات الجولة الثامنة من المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ورفض لاعبو منتخب السويد النزول لأرضية الملعب لخوض منافسات الشوط الثاني، لعلمهم بمقتل 2 من مشجعي "أحفاد الفايكينجز"، بالرصاص في بروكسيل، قبل مباراة الليلة، فيما يظل مرتكب الجريمة طليًا.

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، جاء فيه: "عقب الهجوم الإرهابي المشتبه به في بروكسل مساء اليوم، وبعد التشاور مع الفريقين وسلطات الشرطة المحلية، تم إلغاء مباراة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024 بين بلجيكا والسويد، سيتم نشر المزيد من الاخبار في الوقت المناسب."

وكانت النتيجة تُشير للتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، مع نهاية الشوط الأول.

منتخبا بلجيكا والنمسا تأهلا لكأس أمم أوروبا عن المجموعة السادسة، حيث جمعا 16 نقطة حتى الآن، فيما يأتي السويد في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويبحث عن التأهل لخوض الملحق المؤهل للبطولة.