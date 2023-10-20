أبرزها "زوجة رجل مهم".. محطات في مسيرة الراحل رؤوف توفيق وأحمد زكي

رحل عن عالمنا مساء اليوم الجمعة، الناقد الفني والسيناريست رؤوف توفيق، بعد مسيرة فنية مليئة بالنجاحات والأعمال البارزة.

وتعاون رؤوف توفيق مع الراحل أحمد زكي في عملين شكلوا بصمة واضحة في مسيرتهما الفنية ورغم الصداقة القوية التي جمعت زكي و رؤوف إلا إنهما اشتركا في عملين فقط.

فيلم “زوجة رجل مهم”

كان التعاون الأول في عام 1988 بفيلم “زوجة رجل مهم” والذي شاركت في بطولته النجمة ميرفت أمين ومن إخراج الراحل محمد خان.

ودارت أحداث الفيلم حول هشام الذي جسد دوره الراحل أحمد زكي وهو ضابط في المباحث يبدو من الوهلة الأولى أنه شخصٌ طيبٌ، ودودٌ أو هكذا انخدعت فيه زوجته منى التي جسدتها النجمة ميرفت أمين وتظن منى أن زوجها شخصٌ طيبٌ لكنها تكتشف حقيقته بعد الزواج حيث تكتشف أنه غير سوي ومتسلط ويستغل سلطته كضابط شرطة بكل شكلٍ من الأشكال.

وفاز السيناريست رؤوف توفيق بجائزة أحسن سيناريو عن فيلم “زوجة رجل مهم”.

فيلم مستر كاراتيه

وجاء التعاون الثاني بين رؤوف توفيق وأحمد زكي بعد مرور 5 أعوام وذلك بفيلم “مستر كاراتيه” والذي عرض في عام 1993 وشارك رؤوف توفيق في تأليف وكاتبة سيناريو وحوار العمل وحقق العمل نجاحا كبير عقب عرضه بدور العرض السينمائي.

ودارت قصة العمل حول “صلاح” شاب قروي، لديه ولع بأفلام الفنون القتالية، ينتقل للعيش في القاهرة ويعمل سائسًا في إحدى الجراجات، ويتدرب على لعبة الكاراتيه على يد “حسن” أملًا أن يصير بطل للعبة، ويقع في حب “نادية” موظفة محل الفيديو التي يستأجر منها شرائط اﻷفلام.

محطات في حياة رؤوف توفيق

ولد الناقد الفني والسيناريست المصري رؤوف توفيق في عام 1939 وتولى رئاسة مجلة صباح الخير كما عين رئيسًا لمهرجان الإسكندرية السينمائي.

وشارك في العديد من المهرجانات العالمية والتقلا الكثير من نجوم الإخراج والتمثيل حول العالم وقد كانت انطلاقته الأدبية عبر تأليفه لعدة كتب نالت دهشة واحترام الجميع.