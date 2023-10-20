الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير دولى: مصر قادرة على تمسكها بالقانون والتفاوض لحل الأزمة الفلسطينية

طارق البرديسي
طارق البرديسي

أكد طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن مصر هي الدولة الوحيدة المتماسكة القوية صاحبة المبادئ والخبرات والتي استطاعت أن تنزع فتيل العديد من الأزمات في مراحل سابقة ومحطات أشادت بها العالم أجمع، خاصة الرئيس الأمريكي بايدن والذي كان ممتعضًا في بداية، لكن بعد ذلك أجرى اتصالًا بالرئيس السيسي وشكره على ما قام به من واسطة وجهود في القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، الدولة المصرية قادرة على تمسكها بالقانون وحرصها على التفاوض، لحل الأزمة الفلسطينية، مؤكدًا أن كل هذا الحرص والخطوات الثابتة والموقف الداعم للقضية الفلسطينية يأتي من قوة مصر وتأثيرها الفعال في ملف السلام الدولي.

أوضح البرديسي أن العالم الجديد الذي يتشكل في مخاض عالم جديد وقوي جديدة ولم يقتصر على ذلك الغرب التقليدي والذي بات نفاقه وتدليسه، وما نشاهده من حرب إبادة لم يفرقوا بين المدنيين والرضع، مشيرًا إلى أن مصر ترى أن القانون كل لا يتجزأ بمعنى أن فتح المعابر للأجانب وعدم إدخال المساعدات لأهالي غزة ضد القانون.

مصر القضية الفلسطينة السيسي الأزمة الفلسطينة

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