أشرف زكى: شطب أى فنان من النقابة حال التعامل مع الكيان الصهيونى

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن القوة الناعمة تقول كلمتها بكل وضوح في الأحداث الحالية في دولة فلسطين الشقيقة، حيث تجمهر عدد كبير من النجوم أمام بوابة رفح من أجل تقديم المساعدة لغزة.

دعم فلسطين

وأكد الفنان أشرف زكي، خلال حواره لكاميرا “الحياة”، أن النقابة تعلن بكل وضوح التأييد الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتسوية القضية الفلسطينية وأن الأمن القومي المصري خط أحمر ولا يمكن لأي قوة المساس به.

وتابع: "نحن متضامنون مع أهالينا في غزة وفلسطين، وقمنا بإرسال رسائل تضامنية لعدد كبير من النجوم الأجانب باللغات المختلفة كي يتم توصيل صوت الحق".

وأشار إلى أنه سيتم شطب أي فنان مصري من النقابة في حال التعاون مع الكيان الصهيوني في أي عمل فني.

التضامن مع الشعب الفلسطيني

واستطرد: "إحنا تحت أمر بلدنا ومستعدين تقديم أي شيء من أجل التضامن مع شعب فلسطين والتفويض الكامل لقرارات الرئيس".

وذكر أن شعارات حقوق الإنسان مزيفة بالكامل، ولا نقول سوى كلمة واحدة وهي أن هذا الكيان ومن يدعمه عديمي الإنسانية وانُتزعت القلوب من أجسادهم، معبرًا: "الشعب المصري خرج إلى الشوارع والميادين من أجل دعم القضية الفلسطينية".