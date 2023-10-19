الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أشرف زكى: ندعم ونؤيد موقف الرئيس السيسى من القضية الفلسطينية

أشرف زكي نقيب المهن
أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه يتقدم بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره الحازم بشأن القضية الفلسطينية، معبرًا: "الرئيس السيسي على علم جيد بنبض الشارعين المصري والفلسطيني معًا".

العدوان الغاشم

وأكد الفنان أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي"، أن الدولة المصرية تسعى بقوة إلى إيجاد حل سريع للقضية الفلسطينية، وإنقاذ الشعب الفلسطيني من جرائم هذا العدوان الغاشم المستبد.

الوقوف بجانب الرئيس 

وأضاف في حديثه، أن نقابة المهن التمثيلية كانت مليئة بالمظاهرات المؤيدة للرئيس السيسي، ورفضه فكرة تهجير الشعب الفلسطيني لسيناء، ورفض تسوية القضية الفلسطينية.

الجدير ذكره، أن طلاب الجامعة الروسية، اليوم الخميس، نظموا مسيرة للدفاع عن القضية الفلسطينية وإعلان رفض عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ومنع القصف والعنف المتكرر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وكانت هذه المسيرة الطلابية تحمل شعار "افتحولنا الحدود".

أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تأييد الرئيس دي ام سي تسوية القضية الفلسطينية

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