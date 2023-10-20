مراسل "القاهرة الإخبارية": 20 شهيدًا فى قصف إسرائيلى لمدينة "دير البلح"

أفاد بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن 20 شهيدًا سقطوا، منذ قليل، في قصف مكثف لقوات الاحتلال استهدف منازل المدنيين المأهولة بمدينة "دير البلح" في وسط قطاع غزة.

وأشار مراسل “القاهرة الإخبارية” إلى أن زوارق الجيش الإسرائيلي تنتشر بطول ساحل البحر شرق قطاع غزة، وتوجه الضربات والهجمات ضد سكان القطاع.

وأضاف أن معبر رفح تضرر بشكل كبير بسبب القصف المستمر من قبل قوات الاحتلال، مؤكدًا أنه من الضروري التعجيل بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.