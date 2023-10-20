القاهرة الإخبارية: 13 شهيدًا بمدينة "طولكرم" الفلسطينية

قالت مراسلة القاهرة الأخبارية، إن سكان رام الله نظموا عددا من المسيرات للتنديد بما يحدث في قطاع غزة، وخاصة بعد استهداف الكنيسة بغزة.

أضافت مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله ولاء السلامين، أن هناك 13 شهيدًا بمخيم نور شمس بمدينة "طولكرم"، حيث أكدت أن الشرطة الإسرائيلية منعت دخول الكوادر الطبية لإسعافهم.

ونوهت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت منذ قليل، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم الرصاص الحي لتفريق مسيرات الشبان الفلسطينسين برام الله.