"الدلتا للسكر" تنظم وقفة تضامنية لدعم الرئيس السيسى فى القضية الفلسطينية

شاركت شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، في مظاهرة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتأييد الكامل لموقف الرئيس السيسي برفض تهجير سكان قطاع غزة والحفاظ على الأمن القومى المصرى.

وتضمنت الوقفة للعاملين بشركة الدلتا للسكر تأييدا لكل قرارات الرئيس السيسي، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والحفاظ على الأمن القومي المصري، والتأكيد بأن الشعب المصري على قلب رجل واحد ويصطف خلف القيادة السياسية، التي تحظى بدعم وتأييد شعبي، خاصة مع إعلان موقف مصر الواضح من رفض الممارسات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية ورفع العاملين لافتات "جميع العاملين بشركة الدلتا للسكر يتضامنون مع الشعب الفلسطينى" وداعمين قرارات الرئيس السيسى.

واحتشد ملايين المواطنين في الميادين والشوارع الرئيسية بالقاهرة ومحافظات ومدن الجمهورية؛ تأييدا للرئيس عبدالفتاح السيسي وموقفه الداعم للشعب الفلسطيني ورفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وثمَّن المشاركون في مظاهرات التضامن مع الشعب الفلسطيني دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعقد الفوري لقمة القاهرة للسلام، لمساندة القضية الفلسطينية، للتوصل لحل عادل وشامل ومستدام لها، يقوم على مقررات الشرعية الدولية ويحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكدوا مساندة موقف الدولة المصرية، الذي عبّر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بقوة العدوان، لأن هذا يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية العرب جميعا.