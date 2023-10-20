أهالى البحيرة: كل الدعم للرئيس السيسي فى قراراته.. ولا لتهجير أهالي غزة إلى سيناء

“لا لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، كلنا معاك لآخر يوم في العمر، موافقين ومستعدين نبصم على ورق من أجل تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى جميع القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية”.. بهذه الشعارات يهتف الآلاف الآن داخل ميدان جلال قريطم بمدينة دمنهور، الذى امتلأ عن آخره بجميع الطوائف من الرجال والنساء والأطفال، طلاب الجامعات الأمر الذى أدى إلى الذهاب للأماكن المجاورة بالميادين العامة بمدينة دمنهور.

وقال أشرف فؤاد، إنه جاء من مدينة كفر الدوار والتى تبعد عن مدينة دمنهور بمسافة كبيرة، من أجل المشاركة في هذه التظاهرات السلمية التى دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك من أجل إرسال رسالة للعالم أجمع أن الشعب المصرى مستعدين لعمل أى شيء من أجل المساهمة فى وقف العدوان الإسرائيلي على المدنين العزل داخل قطاع غزة، وكذلك للتأكد على أن الشعب المصرى موافق على جميع قرارات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى قيامه باستخدم أى قرارات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة بأهالى الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما ثمن أشرف فؤاد سليمان قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم السماح بدخول الرعايا الأجانب معبر رفع البرى، إلا عقب دخول المساعدات الطبية والغذائية الشاملة التي يتم تقدمها للمواطنين داخل القطاع من أجل المساهمة في فك الحصار الذى تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني الشقيق.



مسيرة بالآلاف لتأييد وتفويض الرئيس بكافة القرارات تجاه القضية الفلسطينية

قام الآلاف من أهالى محافظة البحيرة بتنظم مسيرة سلمية كبرى تضامنا" مع فلسطين الآبية، مؤيدين كافة الجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحفاظ على القضية والهوية الفلسطينية.

وتقدم المسيرة الآلاف من المسلمين والمسيحيين، يد بيد مرددين تحيا مصر كلنا خلف الرئيس السيسي، كلنا مع القضية الفلسطينية، مسلمين ومسيحيين نسيج واحد متضامنين ومؤيدين كافة القرارات والإجراءات التى تقوم بها الدولة المصرية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والأسر الفلسطينية.

حيث انطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة مباشرة من أمام أمام محافظة البحيرة إلى ميدان جلال قريطم بدمنهور، الذى شهد تواجد عشرات الآلاف من أبناء محافظة البحيرة، فى يوم العزة والتضامن لغزة وفلسطين والتأييد والتفويض للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يراه مناسبا" للحفاظ على سلامة مصر ووحدة أراضيها وأمن وسلامة شعب فلسطين.